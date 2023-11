¡Última hora! Lucía Méndez es hospitalizada por influenza: Esto es todo lo que sabemos

Hace unos momentos circuló la información de que la cantante, Lucía Méndez, está hospitalizada desde hace tres días. Según la periodista, Vicky López, esto sucedió debido a que la actriz se contagió de influenza severa al grado de tener que ser internada.

“Tengo una noticia ya autorizada por Lucía Méndez. Desde hace tres días, Lucía está hospitalizada. No se había dado a conocer para no causar un rollo mediático” Vicky López

De acuerdo con la colega de Maxine Wooside, la también cantante comenzó a presentar síntomas cuando regresó de su reciente viaje a Colombia. Aunque en un principio pensó que era cansancio, poco después los doctores le confirmaron el desafortunado diagnóstico.

“El fin pasado se fue a Colombia, regresó y no podía respirar. Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar. Ayer salieron los estudios que tiene influenza severa, por eso no ha podido contestar”, indicó.

Lucía Méndez está internada por influenza / Facebook: Lucía Méndez

Si bien Lucía está estable, mencionó que estará internada “dos o tres días más” para ver la evolución del virus en su cuerpo y que la puedan dar de alta en los próximos días.

“Tiene influenza, pero no es grave. Sigue en observación y va a estar hospitalizada dos o tres días más por recomendación de médico. Ahorita está con mascarilla de oxígeno”, puntualizó.

Lucía Méndez estará en observación por unos días / Instagram: @pinckypromisetv / @luciamendezof/ Twitter: @vrocastrooficial

Hasta el momento, la famosa no ha salido a decir nada del tema, ni tampoco su equipo de trabajo, por lo que se espera que pronto se de más detalles sobre su estado de salud.

Cabe destacar que Lucía Méndez estaba a punto de entrar a la obra de teatro Lagunilla, mi barrio, en sustitución de Laura León. No obstante, todo indica que su percance médico pospondrá su participación.

Lucía Méndez iba a participar en la obra ‘Lagunilla, mi barrio’ / Instagram: @laurazapataoficial / @lalocarrilloof / @netflixlat

