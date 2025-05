Valeria Márquez reveló una pelea muy fuerte con su papá: “Nos mentamos la madre feo”

El asesinato de la influencer, Valeria Márquez, en Zapopan, Jalisco ha conmocionado a la sociedad, luego de que fuera captado en una transmisión en vivo el momento exacto en que un hombre, que se hizo pasar por repartidor, le dispara. La joven modelo y tiktoker se encontraba en su estética, esperando a un presunto repartidor que había advertido que regresaría para entregarle personalmente un regalo. Sin embargo, todo era una farsa para quitarle la vida.

A pesar de que las autoridades estatales confirmaron que las cámaras del C5 captaron la huida de los presuntos asesinos en dos vehículos —una motocicleta y un automóvil blanco—, hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos confirmados.

Sin embargo, en redes sociales se han viralizado diversos momentos que la influencer compartió sobre su vida romántica, su amistad con Vivian, su negocio y, recientemente, los internautas dieron sobre detalles de su vida familiar.

Valeria Márquez: Las cámaras del C5 captaron la huida de sus presuntos asesinos. / @v___marquez

¿Por qué la influencer asesinada, Valeria Márquez, se peleó muy fuerte con su papá?

Internautas han descubierto que la influencer Valeria Márquez era una joven cercana a sus seguidores, y sin filtros compartía lo que pensaba mientras se planchaba el cabello o desayunaba. Confesaba abiertamente sus cirugías, los hacía parte de su negocio en el día a día y expresaba su deseo de encontrar el amor.

En un video recientemente viralizado en TikTok, que pertenece a uno de sus lives, cuya fecha se desconoce, la influencer, Valeria Márquez compartió un poco más sobre la relación con su padre y relata un conflicto serio y un distanciamiento.

En el live, un internauta le preguntó cómo era su relación con su papá, y Valeria reveló que estaban distanciados tras una fuerte discusión. Además, lanzó un comentario cargado de tristeza al reflexionar sobre el apoyo familiar, asegurando que, en ocasiones, es gente ajena la que te brinda más ayuda que tu propia familia.

“No me llevo, la verdad. La última vez nos mentamos la madre feo, literal. ‘Que tú a mí no me vas a venir a mandar’, '¿Cómo te vale madre la vida?’, y yo: '¿Ahora sí?’. No me quiso ni pagar la escuela, imagínate si le pido para comer. ‘Papá, no tengo para comer’. ¿Tú crees que me va a dar dinero?”.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la razón específica por la que Valeria Márquez se peleó con su papá, ni si continuaba el distanciamiento al momento de su muerte.

Le arrebatan la vida a Valeria Márquez, a los 23 años / IG: @v___marquez

¿Cómo se llevaba Valeria Márquez con su familia?

“A veces recibes más apoyo de gente que no es de tu familia que de tu propia familia. Pero las viejas pueden más. No solo lo digo yo: a veces te apoya mejor otra gente, la verdad. Y el respeto se gana, no porque sea tu familia le tienes respeto”, reflexionó Valeria.

Cabe destacar que, en otros videos, la joven reconoce que su papá le prestó dinero para abrir su negocio, por lo cual algunos usuarios advirtieron una contradicción, aunque también notaron su molestia al generalizar sobre la familia.

Además, se desconoce la razón del conflicto entre Valeria y su padre: si fue algo temporal o si se habían reconciliado. Hasta el momento, los padres de Valeria Márquez no han dado ningún tipo de declaración a los medios.

