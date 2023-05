Verónica Castro sufre dolorosas secuelas en su salud que han afectado su vida, asegura su hijo

El hermano de Cristian Castro expresó que, si bien su mamá no tiene un padecimiento de consideración, sí sufre de constantes dolores en la columna vertebral.

Michelle Castro asistió a la entrega de los Premios Patria 2023 y, en entrevista con varios medios de comunicación expresó que su mamá, Verónica Castro, ha estado delicada de salud, ya que padece de dolores de columna debido al incidente con un elefante hace casi 20 años.

Recordemos que, la actriz fue conductora del reality show Big Brother VIP. En 2004, la producción le pidió que se subiera a un elefante, sin embargo, dicho elefante se alteró y, en un esfuerzo por no caerse, la actriz forzó su cuerpo, mientras el paquidermo la “jaloneaba”. A consecuencia de ese incidente, Verónica Castro tuvo que se intervenida quirúrgicamente e, incluso, tiene una prótesis de titanio en el cuello.

Por otra parte, durante la alfombra roja de los premios, Michelle Castro atendió a los medios acompañado de su esposa Florencia Serrano y, en entrevista, esto dijo al preguntarle sobre la salud de su mamá: “Ahorita anda con algunos bachecitos de salud, esperando que se mejore”.

Verónica Castro arrastra secuelas en su salud a causa del incidente del elefante / Instagram: @vrocastroficial

Michelle Castro da detalles sobre la salud de Verónica Castro

Al cuestionarlo sobre qué le ocurre a su mamá, Michelle Castro señaló: “Desde que viene arrastrando la operación de hace mil años, trae algunos dolores, la columna, entonces va bien y esperemos que ya agarre fuerzas”.

Veronica Castro casi muriendo arriba de un elefante en el estreno de Big Brother VIP. ☠️😂🤣 https://t.co/7Z6Um1EM0U pic.twitter.com/KQU1Bai1OR — Яɪᴄᴋч Vɪʟʟᴇɢᴀs™ (@RickyVillegasB) February 2, 2023

Y agregó: “Mi mamá realmente está bien, solo son problemas físicos, a ella le encantaría regresar lo antes posible, pero ya esperar que se sienta bien, para pensar en algún proyecto. Mi mamá está bien, si a lo mejor le falta un poquito de fuerzas para encaminarse hacia algún proyecto”.

Michelle habló sobre si a su mamá le molestan los comentarios que se hacen en redes sociales y esto fue lo que comentó: “Mi mamá enemigos no tiene, no tiene problemas con nadie. Aunque le tiren por aquí o por allá, no sé si se sienta; pero por la carrera que tiene de tantos años, ya está muy acostumbrada”.

Michelle Castro asistió con su esposa, Florencia Serrano, a los Premios Patria 2023 / Foto: Gina Sánchez

Y detalló: “Es una ridiculez, mi mamá en esos temas, algo leí de algo que se especuló, pero porque mi mamá hizo un comentario y se juntó con sus amigos de Twitter y comentó algo sobre una escena de novela, algo pasó con la mala de la novela. Y lo comentó, pero lo quisieron relacionar y a la gente le gusta ver un poquito jalón de greña, pero mi mamá está enfocada en su salud, en su familia y nada más”.

Sobre el distanciamiento que tiene con el diseñador Mitzy, Michelle señaló: “No sé si se cuelguen o no, colaboraron muchos años, a lo mejor habrán tenido un malentendido que decidieron separarse, pero tampoco existe, ni de parte de mi mamá ni de Mitzy, una mala saña y desearle el mal a nadie”.

El hijo menor de la actriz habló sobre las secuelas en la salud de su mamá / Instagram: @michcastro

El joven cineasta comentó: “Yo creo que ni siquiera existe tanto problema, yo creo que, de repente, que nos pasa a cualquiera que mejor dejamos que se enfríen las cosas un poquito. Y, eventualmente, regresarán a tu vida. Pero de que mi mamá ataque a Mitzy o algo, o que se exprese mal de él, para nada”.

Al preguntarle sobre la visita de su nieta, Michelle Castro comentó: “Mi mamá feliz, como abuela es una adorada, consentidora, la pasamos muy bien”, finalizó.

El hijo menor de la actriz mexicana es guionista y creador de contenido / Instagram: @michcastro

Michelle Castro, el hijo menor de Verónica Castro

Nació el 27 de junio de 1981 en México (42 años)

Es el hijo menor de la actriz Verónica Castro, producto de su relación con el empresario Enrique Niembro.

Estudió comunicaciones y tiene una especialidad en televisión.

Ha trabajado como creador de contenido, guionista, productor y director.

En 2017 se casó en Los Ángeles, California con Florencia Serrano y, hasta el momento, no tiene hijos.