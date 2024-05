Verónica Toussaint: Esto pensaba sobre la muerte tras ser diagnosticada con cáncer

Sin duda el diagnóstico de cáncer de mama fue un momento que marcó un antes y un después en la vida de la querida conductora Verónica Toussaint.

En una entrevista, la actriz y escritora comentó su interpretación de la muerte, algo que por supuesto le pasó por la mente una vez que supo que padecía cáncer de mama.

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje increíble”, indicó en ‘El minuto que cambió mi destino’.

Y agregó que de ese momento en adelante lo que seguiría viviendo era “ganancia”, porque no le debía nada a nadie y mucho había luchado para salir adelante y todos los días salía a trabajar, por lo que “moriría tranquila”.

“Me he gastado la vida y a partir de ahorita lo que tenga yo de vida es ganancia, no le debo nada a nadie, lo que he hecho lo he hecho por mi trabajo, porque me levanto todos los días y porque le he ching4d0, entonces me moriría tranquila”, comentó.

Verónica Toussaint habló sobre la muerte sin miedo / Facebook: Verónica Toussaint

Los últimos momentos de Verónica Toussaint

El 16 de mayo se dio la noticia de que Verónica Toussaint había fallecido luego de una larga lucha contra el cáncer de mama que le diagnosticaron hace tres años y medio.

Aunque parecía que la conductora estaba mejor de salud, recientemente su amiga Marta Guzmán confirmó que el cáncer le había regresado, pero solo sus personas cercanas lo sabían.

Lo que solo su familia vivió con ella fueron sus últimos momentos en el hospital, pues quiso llevar sus últimos días en privado.

