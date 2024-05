Verónica Toussaint: ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Cuáles son las señales de alerta y cómo autoexplorarte?

Este jueves se informó sobre el fallecimiento de la actriz, comediante y presentadora de televisión Verónica Toussaint, quien tenía 48 años. Según lo reportado por Ciro Gómez Leyva en su noticiero nocturno, la comediante murió debido al cáncer de mama que había estado enfrentando durante los últimos tres años.

La causa de muerte de la conductora causó gran preocupación y generó muchas preguntas sobre el cáncer de mama en las redes sociales. A continuación, te ofrecemos información relevante sobre esta enfermedad.

¿Qué es el cáncer de mama? ¿cuáles son las señales de alerta y cómo autoexplorarte?

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EUA, el cáncer de mama es una condición en la que las células mamarias se multiplican de forma descontrolada. El tipo específico de cáncer de mama varía según qué células de la mama se vuelvan cancerosas.

En la mayoría de los casos, el cáncer de mama se origina en los conductos o en los lobulillos. Puede propagarse más allá de la mama a través de los vasos sanguíneos y linfáticos. Cuando esto ocurre, se dice que el cáncer de mama ha hecho metástasis y se ha extendido a otras partes del cuerpo.

¿Cuáles son las señales del cáncer de mama?

Según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, algunos síntomas que pueden indicar cáncer de mama en las mujeres incluyen:



Inversión del pezón o secreción, que no sea leche, incluso de sangre.

Cambios en la forma y tamaño de la mama.

Cambios en la piel de las mamas, como engrosamiento, descamación, costras, enrojecimiento, orificios en la piel asemejando a la piel de naranja, o la presencia de una masa o bolita debajo del brazo.

Es importante destacar que estos signos pueden estar asociados con otras condiciones que no son cáncer, por lo que se recomienda consultar a un médico de inmediato al detectar el primer síntoma.

El mismo instituto señala varias causas que pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad:



Envejecimiento

Antecedentes familiares de cáncer de mama

Tabaquismo

Alcoholismo

Obesidad

La menstruación temprana (antes de los 12 años) o la menopausia tardía (después de los 52 años).

¿Qué medidas de prevención existen?

De acuerdo al del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se aconseja a las mujeres mayores de 40 años que se sometan a una mastografía cada dos años. A partir de los 50 años, se sugiere realizar esta prueba anualmente, según las recomendaciones de la institución.

El IMSS advierte que la mastografía no es adecuada para mujeres en sus 20 y 30 años debido al uso de radiación, la cual no se recomienda para mujeres más jóvenes. No obstante, si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, se sugiere considerar esta prueba a partir de los 34 años.

¿Cómo realizar una autoexploración mamaria?

Recuerda que es importante realizar esta autoexploración regularmente, preferiblemente una vez al mes, unos días después de que termine tu período menstrual. Si notas algún cambio o anomalía, no dudes en consultar a tu médico para una evaluación más completa. Aquí te dejamos los pasos básicos para realizar una autoexploración:

Observación frente al espejo: Párate frente a un espejo con los brazos relajados a los lados y luego levántalos por encima de la cabeza. Observa tus senos en busca de cambios en el tamaño, forma, coloración de la piel, hundimientos, protuberancias o cambios en los pezones. Exploración en posición acostada: Acuéstate boca arriba y coloca una almohada bajo el hombro izquierdo. Con la mano derecha, utiliza los dedos de la mano opuesta para palpar suavemente tu seno izquierdo en movimientos circulares desde la parte externa hacia el pezón. Repite el proceso con el otro seno. Exploración en posición de pie o sentada: Siéntate o párate y repite la exploración de los senos, esta vez con los brazos relajados a los lados. Utiliza la misma técnica de movimientos circulares para palpar toda la superficie de los senos y las axilas. Palpación de los pezones: Examina tus pezones en busca de secreciones, hundimientos, cambios en la forma o la textura.

