Viuda de Andrés García asegura que el actor estuvo a punto de morir por una s0br3d0s!s

Andrés García falleció el pasado 4 de abril en su casa en Acapulco, Guerrero. Sin embargo, antes de perder la vida a los 81 años, el actor estuvo varios días hospitalizado debido a complicaciones en las vías respiratorias que se sumaron a sus problemas de cirrosis y otros padecimientos que sufría.

Ahora, Margarita Portillo, quien fue esposa de Andrés García por más de 12 años, dio una entrevista a la periodista Matilde Obregón y relató los momentos complicados que atravesó siendo la pareja del actor.

La viuda reveló algunos secretos del actor y uno de ellos llamó mucho la atención, pues aseguró que García estuvo al borde de la muerte debido a una s0br3d0s!s de c0ca!n@. Según contó Margarita, Andrés no la llevaba a las fiestas para poder consumir sust4nci4s sin que ella se enterara.

Portillo reveló que mientras Andrés García enfrentaba la cirrosis, su estado de salud empeoró debido a que consumía ciertas sust4nci4s.

Margarita Portillo

“Por eso Andrés no me llevaba a las fiestas, para que yo no me diera cuenta, porque si yo estaba, él t0m4ba, pero otras cosas no”.