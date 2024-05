Viuda de Julián Figueroa revela si Maribel Guardia se podría reconciliar con su consuegra tras polémica

A finales de octubre del 2023, la consuegra de Maribel Guardia, Imelda Tuñón Jáuregui, causó mucha controversia por ciertos comentarios que hizo en contra de la actriz por una publicación lanzada en Facebook.

Toda la polémica se originó luego de que la también cantante compartiera un video en el que aparece ella y su nieto vestidos de catrina, en alusión a Día de muertos.

Esta situación molestó mucho a la mamá de Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, quien le exigió a la famosa que, si quería “reunirse con su hijo”, dejara a su nieto “en paz” y se fuera ella sola.

“Suéltale la mano a mi gordo, vete tú sola bella…Que se vaya sola la comadre… Al más allá o a dónde le dé su gana, a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva”, escribió la consuegra de Maribel Guardia en el post compartido el pasado 31 de octubre del 2023.

Por supuesto, las palabras de Imelda Tuñón Jáuregui causaron mucha indignación entre los fanáticos de la celebridad, principalmente por el duelo que estaba viviendo tras el repentino fallecimiento de Julián Figueroa.

Si bien Maribel dijo en su momento que no tenía ninguna opinión sobre el tema y su único interés ha sido cuidar de su nuera y nieto, muchos se han preguntado si ya limó asperezas con su consuegra,

Imelda Garza responde si ya hubo reconciliación entre su madre y Maribel Guardia

En un reciente encuentro con los medios, Imelda Garza mencionó que ya había arreglado las cosas con su mamá tras lo sucedido con Maribel Guardia. Sin embargo, reveló que aún no hay una reconciliación entre su progenitora y la madre de su fallecida pareja.

“Yo con ella me reconcilié y ahorita, pues estamos llevándola tranquilos. Ella con Maribel, todavía no sé en qué punto estén de la discusión, pero la verdad es que no me voy a meter porque a las dos las quiero muchísimo” Imelda Tuñón

Asimismo, mencionó que no ha tratado de hablar del asunto con su mamá, pues no quiere que haya más conflictos. No obstante, admitió que su deseo más grande es que limen asperezas, pues las dos son muy especiales en su vida.

“El día en que se vayan a reconciliar, se van a reconciliar. Me daría mucho gusto, pero, si no, pues yo las mantengo separadas. Igual puedo hablar con las dos. No tengo problemas con ninguna de las dos. No me gusta que mi mamá le falte al respeto, pero hasta allí llegan mis poderes. Me tengo que mantener al margen”, indicó.

¿Imelda Garza apoya a Maribel Guardia por “interés”?

Para finalizar con el tema, lanzó una contundente respuesta a todos aquellos que la señalan de apoyar a Maribel Guardia y “darle la espalda” a su madre, para crecer en la industria del entretenimiento.

“En ningún momento le daría la espalda a mi madre, pero tampoco a mi tía Maribel. Cada quien puede pensar lo que quiera. Al final sé lo que pienso y lo que pienso se los estoy externando. No estoy de ningún lado. Gracias a Dios, estas dos mujeres son muy cercanas a mí. Las quiero muchísimo”, concluyó.

