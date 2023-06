Viuda de Julián Figueroa se quiebra al hablar sobre el primer Día del Padre que pasará sin el cantante

La viuda de Julián Figueroa dejó en claro que no se mudará, pues quiere apoyar a Maribel Guardia.

A casi dos meses del sensible fallecimiento de Julián Figueroa, la viuda del cantante, Imelda Garza Tuñón, cuenta cómo ha lidiado con la pérdida de su marido y estuvo a punto de romper en llanto al hablar sobre su ausencia en este próximo Día del Padre.

En un encuentro con los medios, la joven comenzó sincerándose acerca de lo difícil que ha sido mantenerse fuerte en medio de gran dolor que siente, pues no quiere que su hijo la vea triste.

“Yo he llorado bastante también, a solas, pero enfrente de José Julián, pues trato de que no sea así. No me puede ver descompuesta porque, si me ve triste, él se va a poner triste y pues es un niño, tiene seis años. No me puede ver mal ahorita”, puntualizó.

La viuda de Julián Figueroa admitió que aún llora la muerte del cantante, al igual que Maribel Guardia / Facebook: Ime Garza Tuñón

Aunque la gente cercana al menor intenta que lleve una vida “lo más normal posible”, contó que él ya está consciente de que su papá no está: “sabe que está en el cielo, que está en su corazón y que está con toda la familia”, señaló.

Al preguntarle sobre cómo celebrarán el próximo Día del Padre sin Julián Figueroa, Imelda se limitó a decir que aún no tenían nada planeado y hacer una breve pausa para no romper en llanto.

Imelda Garza se quebró al hablar sobre el primer Día del Padre en el que Julián Figueroa estará ausente / YouTube: Ventaneando

“¿El Día del Padre? Pues no sé, la verdad, ahorita como lo vamos a manejar, yo creo que, ay, no sé”, precisó justo antes de aguantar las lágrimas.

Ya un poco más tranquila, detalló que le harán un gran festejo a Marco Chacón, esposo de Maribel Guarida, pues ha sido un gran apoyo en estos momentos tan difíciles para la familia.

Imelda Garza Tuñón aplaudió el apoyo que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, le ha brindado a la familia / Instagram: @marco_chaconf

Imelda Garza quiere apoyar a Maribel Guardia

Entre otras cosas, Imelda Garza también destacó que no planea mudarse, ya que quiere permanecer a lado de Maribel Guardia y apoyarla en todo lo que necesite, además de que no quiere que su hijo pase por más cambios.

“Yo voy a seguir aquí trabajando y pues aquí está mi hijo en la escuela. No le voy a cambiar la vida por esto que sucedió”, indicó.

De igual forma, agregó que ambas fueron a visitar a un tanatólogo, pero que solo pudieron ir a una sesión debido a los múltiples compromisos laborales de la famosa actriz.

