Wendy defiende a Nicola de Sergio Mayer por decir que la gente lo quiere por lástima

Para Sergio Mayer el triunfo de Nicola en La casa de los famosos México fue por lástima. Así lo dijo en un reciente encuentro con los medios arremetiendo contra su compañero del famoso team Infierno.

Según Mayer, Nicola tuvo como estrategia causar lástima entre la gente para avanzar en el programa y generar empatía con el público.

“Wendy viene de abajo y se ha hecho en la calle, Nicola utilizó bastante bien -y lo estoy diciendo de manera respetuosa para que no vayan a decir que descalifico lo que ellos dijeron o hicieron- Nicola todo el tiempo estuvo hablando de eso de que nadie lo quería en Perú, de que a él aquí nadie lo conocía, de que necesitaba dinero para sacar a su familia de allá”, indicó Mayer.

Mayer analizó que en México suelen apoyar mucho a las personas que lo necesitan así que Nicola usó eso para llegar más lejos:

“En México somos muy paternalistas y nos gusta acoger a las personas y apoyarlas. Eso generó mucha empatía con el público”.

Igualmente señaló que a diferencia del peruano, él no busca dar lástima para tener el cariño de la gente: “Yo no podía hacer eso, porque no era mi papel. Se hubiese visto muy mal que yo dijera que necesitaba porque yo gracias a Dios yo vivo de mi creatividad. Vivo de mi trabajo y me siento físicamente bien a mis 57 años para seguir generando y jamás me atrevería a decir que necesitaba el dinero para poder pagar la escuela de mi familia o para pagar mi casa”.

Sergio Mayer indicó que aunque sí necesitaba el dinero para pagar su hipoteca, no iba a recurrir a esa estrategia para ganar:

“Por ejemplo en donde vivo está hipotecada, pero yo no tenía que estar diciendo que necesito ese premio para pagar mi hipoteca y que mi familia tenga un techo y un sustento. Eso en mí no va. En otras personas quizá sí se los aceptaron. Yo no podía hacerlo”.

Nicola se ganó el cariño del público / Twitter

Wendy sale en defensa de Nicola ante las palabras de Sergio Mayer

A través de sus redes sociales, Wendy decidió opinar sobre las polémicas declaraciones de Sergio y defendió a Nicola.

“Creo que no es verdad porque pues él tiene su ángel. Es buena persona. Es buen chico. No creo que nadie gane el tercer lugar, ni el segundo lugar, ni el primer lugar, por dar lástima, claro que no. Eso es algo muy feo”, comentó.

Finalmente, Wendy destacó las cualidades de su amigo peruano.

“No digan eso, porque no es verdad. Nico es buen hombre. Es buena persona, buen chico y encanta. Tiene angelote, el c4br0n, y no m4m3n, nadie gana por lástima nada”. Wendy Guevara