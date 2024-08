Wendy Guevara no confía en la amistad entre Ricardo Peralta y Gomita en La casa de los famosos México

La convivencia diaria en La casa de los famosos México está revelando las verdaderas personalidades de los participantes. Entre los más comentados en las redes sociales están Ricardo Peralta, Mariana Echeverría y Gomita, quienes han generado controversia por hablar mal de algunos compañeros del reality.

Recientemente, Ricardo Peralta se convirtió en el segundo líder de la semana, obteniendo inmunidad y el privilegio de invitar a un habitante para acompañarlo a la suite del líder. Peralta expresó su emoción por el logro:

Ricardo Peralta “Estoy muy feliz. Estoy muy emocionado. Este coche es de mi sobrina, de mi familia. Estoy muy feliz. No saben lo que significa para mí”.

Por su parte, Gomita compartió su sorpresa al ser invitada por Peralta: “Yo no pensé, ni me imaginé que Ricardo me iba a invitar, porque ya habíamos platicado como amigas y dijimos que si yo quería llevarme a Sian y él a Agustín, pues se vale. Entender que tu mejor amiga se tiene que llevar a su viejo”.

El programa sigue captando la atención de los espectadores, quienes esperan con ansias los próximos eventos y revelaciones.

Wendy Guevara critica la amistad de Gomita y Ricardo Peralta en La casa de los famosos México

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos México”, ha regresado al programa como invitada especial en las galas.

Aprovechando su participación, la influencer ha compartido su opinión sobre la creciente amistad entre Ricardo Peralta y Gomita, quienes han formado un fuerte vínculo en apenas una semana de convivencia.

Wendy expresó su sorpresa ante la rápida conexión entre los dos concursantes: “Yo bien, bien fría me quedo, en verdad. Ya son hermanas. Ya se aman. Ya se adoran, y ya se ven en la final y eso está bueno”.

Wendy Guevara también lanzó una advertencia: “Pero cuidadito, porque las dos son igualitas. Yo las he visto que hablan de todo mundo y está padre, pueden hacer estrategia, pero tengan cuidado; entre viboritas se pican”.

Las declaraciones de Wendy han generado polémica y expectación entre los seguidores del programa, quienes ahora estarán atentos a la evolución de esta amistad y sus posibles repercusiones en el juego.

