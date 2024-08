LCDLFM: Ricardo Peralta asegura que un compañero quiere conquistarlo y tiene pruebas ¿Amor en el aire?

Ricardo Peralta volvió a dar de qué hablar en “La casa de los famosos México” y en esta ocasión, le reveló a Gomita que siente que un habitante del reality show podría sentir algo más que amistad por él.

Peralta mencionó que Sian Chiong tiene un comportamiento bastante peculiar con él, algo que le ha llamado mucho la atención.

Luego de convertirse en líder de la semana de “La casa de los famosos México”, Ricardo decidió invitar a Gomita a subir a la suite, y fue ahí donde ambos hicieron más estrecha su amistad.

Debido a esta situación, el creador de contenido confesó que ha notado un comportamiento peculiar en Sian Chiong hacia él. Ricardo le contó a Gomita que todas las noches Sian se despide de él con un beso en la mejilla.

Peralta mencionó que en una ocasión se despidió de Sian de lejos y el actor se acercó para darle un beso. Tras lo dicho por ‘la Loba’, la comediante comenzó a gritar de emoción.

“Hoy me despedí de todos los demás diciéndoles ‘bye’, y de él me despedí con un beso. Hubo una vez en la que Sian se lanzó hacia mí y me abrazó. Es muy raro.”