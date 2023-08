Wendy Guevara no habría sido requerida en la gira del team Infierno, ¿enemistad con Sergio Mayer?

La integrante de ‘las Perdidas’ habló para Todo para la mujer, de todos los proyectos que tiene en puerta.

Luego de que Wendy Guevara se coronó como la ganadora de La casa de los famosos México, las oportunidades laborales llegaron a su vida, como ¡pan caliente!

El team Infierno no se quedó atrás, dado que Sergio Mayer compartió a la prensa que organizó una gira para que todos los integrantes del equipo dominante del reality se presenten en diversos sitios de la República mexicana.

Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Apio Quijano estarían convocados para ser parte de este nuevo proyecto. Sin embargo, Wendy Guevara no habría sido requerida.

Sergio Mayer organizó una gira con los integrantes del team Infierno. / Instagram: @ponchodenigris

De acuerdo con las declaraciones de la integrante de ‘las Perdidas’, nadie se ha comunicado con ella para formar parte de esta gira.

“A mí nadie me ha hablado para la gira del Infierno. Estoy en el grupo, pero yo creo que ellos ya vieron que tengo fechas con mi mánager. Yo tengo fechas ya con ‘las Perdidas’. (…) Por eso del Infierno no hemos dicho nada”, comentó para el programa Todo para la mujer.

Así lo dijo Wendy Guevara:

Wendy Guevara reitera su compromiso con 'Las Perdidas', compartiendo múltiples fechas. Afirma no haber sido informada sobre la gira del 'Team Infierno', sin resentimientos, y asume que si no la contactaron es porque comprenden su apretada agenda. #TodoParaLaMujer con @maxwoodside pic.twitter.com/7R11gT18UG — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 29, 2023

Guevara dejó claro que no existe una enemistad con ninguno de los integrantes de su team, por lo que negó categóricamente que ese sea el motivo de su ausencia en el proyecto del Infierno.

“A mí me caen muy bien todos los del team Infierno, pero yo ya tenía fechas. (…) Al final de cuentas fuimos a un reality que es un juego. No es a fuerza que yo tenga que ser amiga de todos (…) Si no me quieren, díganme c4br*n*s, para bloquearlos del Whats”, concluyó entre risas.