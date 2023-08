Wendy Guevara por fin recibe sus premios de LCDLFM; esta fue su reacción

Wendy Guevara había expresado que no le habían entregado varios premios que se ganó dentro de la casa más famosa de México.

Wendy Guevara no solo fue la ganadora de La casa de los famosos México sino también pudo conseguir más premios durante su estancia en el reality gracias a las dinámicas realizadas y en las que resultó triunfadora.

‘La Perdida’ había hecho una transmisión en la que manifestó muy a su estilo su molestia por no haber recibido aún sus premios: una pantalla y una bocina que tenían patrocinador.

“¿Qué crees? A mí no me han dado... Yo sí estoy bien molesta con La casa de los famosos y también con Mercado Libre, pero molesta. De verdad que no quiero verlos porque no me han dado mi pantalla ni mi bocina y esa pantalla yo ya la tenía destinada a mi cuarto y la chiquita que tengo en mi cuarto a la cocina”, dijo en la transmisión junto a Apio Quijano.

Wendy fue la ganadora de varios premios dentro del reality / Facebook: Wendy Guevara

Y agregó: “Ay bebé, pues si no me han dado la pantalla, no chingu*s. Es más fácil decir: ‘Ten, Wendy’ traigo poquita lana, pero yo pensé que saliendo (solo iba a abrir el maletín) y vámonos, solo traía fomie y también les pedí que me regalaran el maletín y tampoco me lo regalaron. La neta estoy muy así. A lo mejor no leí bien el contrato y hasta el final decía: ‘El ganador, recuerda que es mentira’”.

¡Wendy ya tiene sus premios!… bueno, no todos

Luego de haberse quejado, Wendy ya anunció a través de un video que la marca ya le hizo llegar sus premios: “Hermanas, pues ya saben que Mercado Libre ya me entregó mi pantalla y mi bocina, cómo se quedaron, muchas gracias…”.

Sin embargo, Wendy aún no recibe su mayor premio: Los cuatro millones de pesos.

Sobre esto, la influencer aclaró: “También Mercado Pago ya está en el proceso... de mi dinerita y ni modérrimo hermanas… ¡viene mi dinerita!”