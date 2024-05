Wendy Guevara relata experiencia paranormal tras cirugía ¡sintió que ya no la contaba!

Recientemente, Wendy Guevara tuvo que ingresar al hospital para ser operada de emergencia por una serie de síntomas que pudieron desencadenar en una pancreatitis, una condición en la que el páncreas, un órgano vital en varias funciones del organismo, se inflama.

Previo a su operación, la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ contó un poco de sus dolencias y admitió que tenía miedo del procedimiento, pero esperaba que todo saliera bien.

Wendy Guevara

“Tengo una piedra en las vías urinarias, en la vesícula que quiere irse para el páncreas, entonces por eso me duele mucho. Si esa piedrita se me va al páncreas, me puede dar pancreatitis y eso es muy grave. Sí me da miedo, pero sí me han hecho otras cirugías y he aguantado, espero en Dios que todo salga bien”.