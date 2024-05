¡Y siguen! Eduardo Videgaray y el Estaca estallan contra medios por difundir sus comentarios sobre Lucerito

La polémica que se hizo en torno a los comentarios que hicieron Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y ‘el Estaca’ sobre lo que dijo Lucerito Mijares de que a veces la confunden con hombre por su atuendo poco femenina ha llegado a un nivel de “cancelación” cuando la famosa mamá de la joven salió a defenderla y dijo que los conductores de ‘¡Qué importa!’: “cancelados “para siempre”.

Entre tantas declaraciones y reclamos de la comunidad artística como del público en redes sociales, Eduardo y ‘el Estaca’ continuaron defendiéndose y ahora se fueron en contra de los medios de comunicación por dar difusión a sus palabras sobre la hija de Lucero y Mijares.

A través de su programa de radio ‘La corneta’ los famosos mencionaron: “Toda la bola de gusanos escatófagos de los medios de espectáculos se han dado vuelo, esta bola de miserables, pero bueno, y me da lo mismo. Eso sí se los quiero dejar muy en claro, y lo voy a decir en muy buen español: Me vale m*dr3s, de verdad. Y nada más lo estoy mencionando, porque me parece muy interesante el fenómeno de cómo hacen de una cosa, en verdad, que no se me hace para nada relevante, un p*do gigante y mundial que dentro de dos semanas se les va a olvidar, gü3y, porque así son, así somos”, comenzó a decir ‘el Estaca’.

Los conductores hablaron del físico de Lucerito / Captura de Pantalla/ Intagram: @luceromijaresoficial

Por su parte, Videgaray añadió: “Además se la van a p3lar porque vamos a seguir haciendo los chistes que se nos dé la gana. No de quien ya se quejó. Esa es nuestra política. Nunca más la volveremos a mencionar, punto, adiós”.

Videgaray y ‘el Estaca’ atacan a la prensa de espectáculos

En otra emisión, los comediantes agregaron: “Esos gusanos carroñeros de la prensa de espectáculos, a los cuales, por cierto, les mando un saludo hasta sus casas y a la casa de la más vieja de su familia”.

Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y el Estaca ofrecieron disculpas, pero Lucero no las aceptó / Captura de pantalla

Videgaray respondió ante tal comentario: “de nada por el festín que les hemos servido” y ‘el Estaca’ remató: “Ya pueden seguir percibiendo sus sueldetes lastimeros y comiendo hoy”.

Pese a sus comentarios, los conductores siguen siendo atacados por las palabras que pronunciaron sobre el físico de Lucerito y más personajes públicos manifiestan su respaldo a la joven cantante.

