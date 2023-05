Yahir teme por sus hijos y expresa su conmoción por el fallecimiento de Julián Figueroa

Yahir expresó sus condolencias a Maribel Guardia y se mostró conmocionado por el reciente fallecimiento de Julián Figueroa.

Yahir expresó sus condolencias a Maribel Guardia y manifestó su conmoción ante el reciente fallecimiento de Julián Figueroa, de 27 años de edad. Además, confesó que tiene temor por “lo que pudiera pasar” con sus hijos: Tristán, de 25 años y otro niño, quien es menor de edad.

Y es que, la relación entre Yahir y Tristán ha estado marcada, al menos en los últimos años, por el distanciamiento y la controversia. Sobre todo, porque el ex académico expresó abiertamente que no estaba de acuerdo con que su hijo compartiera contenido para adultos en una famosa plataforma, además de sus problemas de abuso de sustancias.

No obstante, recientemente, Tristán rompió el silencio y expresó su interés en reconciliarse con su padre, de quien dijo que lo extraña mucho e incluso, espera que más adelante puedan colaborar juntos en una producción musical.

Yahir se sincera y admite que tiene miedo por sus hijos

En entrevista para diversos medios de comunicación en la Feria de León, Guanajuato, Yahir se sinceró sobre lo que sintió cuando supo del reciente deceso de Julián Figueroa. Además, expresó sus condolencias a Maribel Guardia: “Lo lamento de todo corazón… todo México y parte del mundo estamos muy dolidos con esta situación…”

Además, el ex académico, de 44 años, expresó su temor por lo que pudiera pasarles a sus hijos: “Me da miedo que pase algo malo con cualquiera de mis hijos, no solamente con Tristán, me da miedo que pase algo con mi familia”, así expresó Yahir su sentir.

Yahir expresó su temor por lo que pueda pasarle a su hijo Tristán y a su hijo menor / Instagram: @yahirmusic

Detalló el intérprete de ‘Alucinado’ que, dada su carrera artística, viaja mucho en carretera, por lo que, está constantemente al pendiente de la velocidad a la que maneja el chofer: “Andamos muy expuestos todo el tiempo, entonces, hay que cuidarnos, disfrutar la vida, aprovecharla al máximo, decirnos todos los ‘te amos’, que no se quede guardado ninguno”, hizo ese llamado Yahir.

Asimismo, el cantante aprovechó para enviarle algunos mensajes a su hijo Tristán, a quien le deseó éxito en su nueva faceta en la música y le reconoció su valentía por tratar de incursionar en el mundo artístico: “Lo amo, que le eche todos los kilos y que lo apoyo, que haga lo que nazca de su corazón, no lo que le dicte su cabeza nada más”.