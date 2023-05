Yeri Mua dice que se animará a andar con mujeres pues ya no les encuentra el chiste a los hombres

La influencer veracruzana tiene una relación sentimental con Naim, un tiktoker español.



Yeri Mua ha conquistado al internet con sus diversos escándalos sobre su vida sentimental, la joven veracruzana recientemente ha sido invitada a programas como ‘Hoy’ y ‘La Saga’ de Adela Micha, donde confesó que hará lesbiana.

La influencer veracruzana está fastidiada de los hombres, pese a que actualmente tiene un romance con Nain, asegura que tras terminar esta relación definitivamente se animará a andar con mujeres.

“Yo después de este novio, yo creo que me vuelvo lesbiana, Adela, si yo ya viví mucho, yo soy una señora por dentro”, dijo Yeri Mua en entrevista.

Yeri Mua le compartió a Adela Micha que ya está hasta harta de los hombres por lo que andará con mujeres. / YouTube: La Saga

“¿Te han decepcionado los hombres”, preguntó Adela Micha a Yeri Mua, quien sin titubear afirmó?

“Ay si mucho, es que yo desde los 12 tengo novio, yo ya tuve muchos novios, ya probé tanto, que me tienen harta los hombres, me dicen te quiero y ya no les creo nada, perdí la fe en los hombres. Tuve todos feos con dinero, guapos, ya tuve de todo”, expresó la influencer.

“Yo creo que este el último y ya después empiezo con las mujeres”, comentó Yeri Mua, quien también confesó a Adela Micha, que si ha llegado a besar a otra mujer.

“Fíjate que sí, si tuve por ahí un encuentro lésbico, fue una amiga que me presentaron, estuve en un antro y empezamos a besarnos, y nunca me había atraído a una mujer, se dio la oportunidad, pero no me atreví”, finalizó Yeri Mua.