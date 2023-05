Yeri Mua pone a su lugar a Paul Stanley por llamarla ‘prófuga del ácido fólico’

La polémica entre Yeri Mua y Paul Stanley sigue dando de qué hablar en las redes sociales, en donde la influencer decidió responderle muy a su estilo.

Hace unos días la influencer Yeri Mua estuvo como invitada en el programa de ‘Hoy’, en donde habló de varios temas como su polémica vida amorosa y familiar.

Durante su visita al matutino de Televisa, Yeri Mua jugó una dinámica con todos los conductores, ahí mostró que no es muy buena para este tipo de juegos y que sus conocimientos generales son pocos.

Debido a esta situación Paul Stanley expuso su molestia por haber tenido de invitada a la influencer. A través del programa ‘Cuéntamelo Ya!’, en la sección ‘Tu Vasos’, Stanley aseguró que Yeri Mua es ‘prófuga del ácido fólico’, aunque resaltó que era muy sensual, pero no es nada inteligente.

Yeri Mua recientemente asistió al programa ‘Hoy’ para dar a conocer el contenido que comparte en redes / Instagram: @paulstanleyd @yerimua

“Entre los disque influencers que invitan al programa Hoy… una prófuga del ácido fólico. Que mucho baile en las redes, que soy bella y sensual, con más plástico que los santos del mercado, pero se nota que no le gira la ardilla”, dijo Paul Stanley.

Tras estás declaraciones Yeri Mua decidió realizar una transmisión en vivo mientras se arreglaba para ir al concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México.

Con su característica forma de ser, la influencer aseguró que el actor se le hacía parecido a unos de sus primos, al que llaman ‘El Mantecas’.

“Está chistosa, está bien cachetoncito, da ternura. Se parece a un primo mío que le dicen ‘el mantecas’. Es que se parece a un primo mío que le dice el mantecas porque está así bien cachetón y rojo se pone”, explicó.

Yeri Mua confesó que hace mucho tiempo no ve a su primo, sin embargo, al ver a Paul Stanley le encontró un gran parecido.

“Pobrecito el manteca, tiene uuh que no lo veo, peor miren, el Paul hizo que me acordara de ‘el mantecas’. Saludos donde quiera que estés porque hace mucho que no lo veo y hace mucho que no lo veo, por eso digo que me lo recuerda, por chistosito. Está curioso y siempre los que están curiosos se hacen los chistosos”, comentó.