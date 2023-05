Yeri Mua se humilla para que Adela Micha la perdone por llamarla “labios de calaca”

Yeri Mua se dejó ver apenada cuando Adela Micha le reclamó por todo lo que dijo de ella.

Luego de que la joven Yeri Cruz Varela, mejor conocida como ‘Yeri Mua’ se volviera famosa por reclamarle al INE por haberla hecho ver fea en su credencial de elector, la influencer ha logrado codearse con grandes famosos, algo que son, dida la ha hecho merecedora de grandes polémicas, principalmente que ella genera con sus comentarios en redes sociales.

Siendo un claro ejemplo de ello, el conflicto que tuvo con la periodista Adela Micha, a quien Yeri Mua llamó labios de calaca, entre otros insultos, debido a que la famosa comunicadora habló de cómo se veía la influencer en su credencial de elector.

Yeri Mua le compartió a Adela Micha que ya está hasta harta de los hombres por lo que andará con mujeres. / YouTube: La Saga

Si bien, el conflicto entre ellas era solo a al distancia, las famosas se encararon cuando Adela invitó a la influencer a su programa de YouTube ‘La Saga’ en donde al principio del programa la comunicadora le dijo a la veracruzana que se veía bien, aunque el sentimiento o halago no fuera reciproco.

“Yo me siento un poquito nerviosa porque en algún momento comenté algo en redes”, comenzó diciendo Yeri Mua al momento de que Adela le cuestionó cómo se sentía, pero sin dejarla terminar de hablar, adela mencionó: “Dijiste que tengo labios de calaca, que soy una güera oxigenada, que me veo del culo, que estoy bien culera”.

“Yo hablé bien de ella, ¡imagínate! Tú eres libre de decir lo que quieras. No te preocupes. Yo dije que te veías bien guapa en la credencial del INE, ¿quién se puede ver bien en la credencial del INE, está cabrón”, agregó Adela Micha, previo a asegurar que todos tienen derecho a opinar.

Acto seguido, la influencer veracruzana le pidió una disculpa y se humilló ante el foro, pues todos se rieron de ella, inclusive el rapero invitado ACZINO, quien terminó por bromear que ya tenía cientos de rimas en la cabeza sobre lo que había dicho Yeri.

“Ay no, una disculpa y qué pena por lo que dije. Andaba de argüendera, seguramente andaba cruda ese día, no me cogieron bien ese día, sí, andaba yo de malas”, dijo Yeri Mua visiblemente apenada y hasta el punto en que prometió darle consejos de belleza a Adela Micha.