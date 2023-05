Yolanda Andrade agradece la oportunidad de vivir “un nuevo día” tras ser hospitalizada

La conductora Yolanda Andrade fue hospitalizada el pasado 21 de abril, preocupando a todos sus fans.

A unos cuantos días de haber sido hospitalizada de emergencia, Yolanda Andrade aprovechó sus redes sociales para lanzar un emotivo mensaje, en donde le agradece a Dios por la oportunidad de vivir “un nuevo día”.

Mediante Twitter, la famosa conductora expresa lo mucho que valora estar sana para poder estar con sus seres queridos, señalando que ahora le dará más importancia a todo aquello que realmente “vale la pena en la vida”.

“Hoy me acerco a ti, lleno/a de gratitud por este nuevo día que me has regalado. Agradezco por la vida, la salud y la familia que tengo, y por permitirme valorar lo que es realmente importante en la vida: la libertad, la paz, el amor, la verdad y la fe”, manifestó.

Bajo este panorama, señaló que ahora le entrega sus miedos a Dios y le pidió que le permitiera transformar “lo que sí puede controlar” en algo positivo para los demás.

Yolanda Andrade lanzó una bonita reflexión sobre la importancia de valorar la vida. / Facebook: Yolanda Andrade

“Hoy humildemente te entrego todos mis miedos, debilidades y vacíos, sabiendo que no puedo manejar todo por mí mismo/a. Ayúdame, Padre, a hacerme responsable de lo que sí puedo controlar, y a transformarlo en amor, servicio y unidad”, concluyó.

Como era de esperarse, su mensaje fue muy bien recibido por sus fanáticos, quienes le desearon todo lo mejor para una pronta recuperación.

“Pronta recuperación y seguimos en oración”, “Pronta recuperación”, “Tú puedes con eso y más”, “Qué bueno que te vas recuperando”, “Sigue así”, “Deseo, de todo corazón, que estés bien”, “Me alegro de que estés bien y haya aumentado tus días en la tierra”, señalaron algunos comentarios.

¿Por qué Yolanda Andrade terminó en el hospital?

El pasado 21 de abril, Yolanda Andrade tuvo que ser hospitalizada de emergencia, preocupando a sus fans debido al hermetismo con el que la actriz dio a conocer su situación.

A través de su Instagram, publicó un pequeño video donde comenta que había visto “la luz” y regresó, a la par que agradeció a todos los doctores por la atención que le brindaron.

“En este momento de reflexión. Acepto y valoro cada momento y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir. Gracias a todos”, expresó en aquel momento.

Yolanda Andrade agradeció todas las atenciones brindadas en el hospital. / Instagram: @Yolandaamor

Como se mencionó anteriormente, la conductora no habló mucho sobre la razón de su hospitalización, sin embargo, la periodista Inés Moreno mencionó que todo se derivó por un dolor de cabeza.

“Se le ven todavía los parchecitos que les ponen cuando tienen catéteres, ella postea desde el hospital. Yo no le pedí autorización para revelar lo que le pasó, pero nada más me dijo, cuídense de los dolores de cabeza”, contó