Yolanda Andrade habla sobre Melissa Galindo y denuncia contra Kalimba: ¿A quién le cree?

Yolanda Andrade habló sobre la polémica que tiene que ver con su ex, Melissa Galindo, quien denunció a Kalimba por presunto 4bus0 s3xual.

En medio de la controversia que aún envuelve al cantante, Yolanda decidió no tomar partido y dio sus opiniones sobre el tema.

Yolanda Andrade se pronunció al respecto en una entrevista con medios de comunicación y expresó su respeto y cautela sobre el asunto tan delicado.

Melissa denunció a Kalimba / Instagram: @kalimbaofficial / @melissagalindooficial

¿Qué opina Yolanda Andrade del tema?

“Nada vale la pena, ese tipo de cosas para hacerse famosa, o para llamar la atención, yo creo que la gente que tiene talento, y que tiene otra convicción debería de, con todo respeto, utilizarlo para eso”, expresó al ser cuestionada sobre los señalamientos de su ex en contra del integrante de OV7.

Sin embargo, a pesar de la presión mediática, Yolanda Andrade decidió no tomar partido en el asunto, especialmente debido a la naturaleza delicada de las acusaciones que actualmente se están evaluando legalmente.

“Este tema está en un hilo de cosas delicadas, y honestamente, a mí no me compete, lo que yo piense de ella es mi tema, y ahorita no es conveniente que yo diga nada”, indicó ante las cámaras de ‘Venga la alegría’.

Yolanda Andrade y Melissa Galindo fueron pareja / Instagram

Kalimba dice que es bipolar

Al mismo tiempo que Kalimba enfrenta otra acusación por parte de otra mujer, el cantante expresó en una transmisión en vivo que hace tiempo fue diagnosticado con bipolaridad de segundo grado.

“Yo tengo bipolaridad de segundo grado y epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo, la cual afecta directamente el área emocional. Hay mucha gente muy confundida con la bipolaridad, creen que son cambios de actitud, pero va mucho más en una cuestión de sentirse deprimido o sentirte absolutamente feliz. Se llaman episodios de bipolaridad. Estoy en una depresión y necesito medicina”, contó.

Y también se defendió de las acusaciones en su contra: “No me importa, jamás, lo que digan de mí. Dios no se va a salir de mi boca, porque Dios no solamente está cuando te la estás pasando bien y cuando todo está saliendo bien. Dios está siempre, no importa cualquier momento. Cualquier persona que quiera venir a quitarme a Dios de mi vida o quiera venir a quitar Dios de mi boca, eso jamás va a pasar”.

