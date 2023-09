Yolanda Andrade no descarta que su salud mermara por ‘trabajitos’ en su contra

La presentadora contó lo que hizo para evitar enfrentarse a problemas si su mal tiene que ver con la magia oscura.



Yolanda Andrade es una de las presentadoras más queridas por el público mexicano, por lo que desde el pasado mes de abril, su salud ha sido tema de preocupación, pues alarmó luego de presentar problemas que la mandaron al hospital, donde los médicos la diagnosticaron con un aneurisma y hasta la fecha se ha estado tratando.

En diversas entrevistas con videntes, han asegurado que la salud de Yolanda se debía a que han “trabajado” con la salud de la conductora y ahora es ella misma quien no descarta ser víctima de bruj3rí4.

Yolanda Andrade hospitalizada. / Foto: Marilé Andrade

Fue en una entrevista donde Yolanda Andrade rompió el silencio y abrió su corazón al revelar que sintió que la muerte estaba cerca, pues segundos antes de entrar a quirófano pudo sentir que su momento en la vida había terminado.

“Sentí paz, ¿qué impacto, verdad? yo creo que, no sé, ojalá así sea la santísima muerte cuando nos toque, verdad” Yolanda Andrade

Debido a su delicado estado de salud, Yolanda a lo largo de estos meses ha hecho gran reflexión y se ha apoyado mucho en sus amigos, entre ellos, Montserrat Oliver y Julio César Chávez. Ademas de reforzar su fe en la virgen de Guadalupe, aunque dice que así como sabe que existe el bien, existe el mal.

“Tuve unos episodios bien raros, porque me empezaban a decir: ‘Tú tienes un trabajo, una bruj3r14, una no se qué, un h3chiz0’. Fíjate que no fue así de voy a ir con el curandero para que me dé el remedio de eso. No, las misas, el creer en Dios y el no estar pensando en eso (tu fé), sí mi fé, la Virgen de Guadalupe, o sea, de verdad, ¿qué tuve que hacer yo para que alguien deseara mi muerte?”, dijo Yolanda Andrade.

Finalmente, mencionó que lo anterior ha tenido muy preocupada a las personas cercanas a la conductora y espera que eso pueda cambiar pronto con su lucha día a día por recuperar su salud.