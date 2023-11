Yolanda Andrade se reencontró con su ex y hasta beso hubo, ¿Montse se puso celosa?

Hace unas semanas te contamos que Lorena Meritano, actriz y exnovia de Yolanda Andrade se había reencontrado con la conductora al estar como invitada en su programa con Montserrat Oliver. Finalmente este programa fue transmitido y hubo una tremenda sorpresa, porque Lorena le dio un beso en la boca a Yolanda frente a las cámaras.

Obviamente la reacción de Montse no pasó desapercibida para la audiencia, quienes escribieron en los comentarios que fue notoria la supuesta incomodidad de Oliver ante el beso de Yolanda con Lorena, pues recordemos que Montse y Yolanda tuvieron una relación en el pasado, aunque su amor se transformó en amistad.

“La cara de Montse jaja”, “¿Pasó saliva Montse o fue mi imaginación?”, “La cara de Montse de celos”, “No creo que celos pero sí se incomodó (Montse)”, “Hermoso beso, la Montse celosa. Lorena es lo máximo”, escribieron.

La historia de amor de Yolanda Andrade y Lorena Meritano

Lorena y Yolanda tuvieron un breve romance en 1995. La relación no duró mucho porque la actriz cambió a Yolanda por un hombre con el que huyó, así que la conductora la siguió en helicóptero para reclamarle.

“Le dije que ‘sí’ a Yolanda. No llegué al mes, porque conocí a un chico que me gustó y claro me escapé. Fue toda una historia tragicómica, que yo me tuve que ir de México. Yolanda llegó en helicóptero con guardaespaldas a buscarme donde estaba yo con el chico. Me cacheteó… no, no, un culebrón”, contó la misma Lorena Meritano cuando destapó en un programa argentino su romance con la conductora.

Las famosas son exnovias / Instagram

Y aunque parecería que todo habría acabado mal para ellas, la realidad es que llevan una buena relación. En 2010, Lorena regresó a México para trabajar en la serie ‘Mujeres asesinas’ y se encontraron: “Nos abrazamos y nos hicimos grandes amigas. Puedo decir que sí fuimos novias”, destapó la actriz, cuya única relación con una mujer ha sido con Yolanda.

Sobre su reciente reencuentro, Lorena dijo cómo vio a la conductora ahora que atraviesa por un momento complicado de salud: “Yolanda está bien. La vi entera. La vi bien, como ocupándose mucho de su salud. Hay que quererla mucho y cuidarla mucho”.

“Siento que no hay mucho que hablar (de ellas). Vivimos algo muy bonito que no lo oculto, pero tampoco lo expongo. Fuimos íntimas amigas y hace muchos años nos volvimos a reencontrar gracias a Pedro Torres que nos reunió en Mujeres asesinas y nuestra amistad es inquebrantable... No la niego ni la expongo. Solo digo que la quiero mucho. Fuimos amigas especiales en algún momento y hoy en día somos cuatas”, concluyó.