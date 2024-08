YosStop sale libre tras arresto administrativo y se reencuentra con su esposo

Este lunes 26 de agosto, se informó que la influencer Yoselin ‘N’, conocida como YosStop, fue detenida nuevamente, presuntamente por haber violentado a una mujer.

Según la reportera Vicky López, del programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside, YosStop estaba en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Otras fuentes indicaron que la detención fue por no cumplir con medidas de protección ordenadas en un caso relacionado con su exsocia.

El periodista Carlos Jiménez señaló: “Ordenan encerrar 36 horas a YosStop. Un juez impuso una orden de arresto… por incumplir las medidas de protección. Usó sus redes sociales, aunque estaba prohibido. Ahora iría al Torito”.

¡Otra vez detenida! Autoridades de la CDMX detuvieron a la influencer Yoss Hoffman, mejor conocida como ‘YosStop’, luego de que un juez de control determinó que agredió a una mujer con quien tenía una sociedad y a quien exhibió en redes sociales. @maxwoodside pic.twitter.com/BkCHba7ESO — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 26, 2024

El abogado de YosStop aclara la situación

Emiliano Robles, de ERGM Abogados, emitió un comunicado explicando los detalles: “El 13 de marzo de 2024, una mujer solicitó medidas de protección contra nuestra cliente. Entre estas medidas, estaba la suspensión de sus redes sociales: Instagram @justyoss, TikTok @justyoss, Facebook: YosStop y X @yosshoffman”.

El abogado añadió que YosStop publicó algo relacionado con la venta de un departamento desde su cuenta personal de Facebook, lo que provocó que la parte contraria pidiera su arresto.

“Nuestra cliente ha cumplido las medidas, pero hoy, la asesoría jurídica de la contraparte solicitó injustificadamente un arresto administrativo de 36 horas, alegando incumplimiento de medidas porque Yoss compartió esa publicación desde su cuenta personal, en la que solo tiene a amigos cercanos y familiares”.

Esposo de YosStop confirma versión de sus abogados

Su esposo, Gerardo González, desmintió que YosStop hubiera agredido a alguien o que existiera una orden de aprehensión en su contra. A través de sus redes sociales, aclaró:

“YosStop no agredió absolutamente a nadie. No tiene una orden de aprehensión, ni ha regresado a prisión. Medios, por favor, difundan información verificada”.

Explicó que, aunque YosStop no usó sus redes públicas, se consideró una falta que publicara algo en su cuenta privada sobre la venta de un inmueble familiar: “Eso fue suficiente para solicitar un arresto administrativo, no por agresión a nadie”, añadió.

“Lo que si sucedió es que hubo una audiencia para revisar algunas medidas de protección, donde hace tiempo se le pidió al MP que que diversas plataformas borraran las cuentas de YosStop, las plataformas no contestara, pero YosStop para mantener el respeto no hizo uso uso de sus redes, pero el día de hoy, según ellos encontraron una supuesta falta de incumplimiento porque en sus redes personales hizo un post de la venta de un inmueble de un familiar, eso fue suficiente para solicitar un arresto administrativo no es por agredir absolutamente a nadie”, comentó su esposo.

Esposo de YosStop habla / Instagram: @gobg29

YosStop sale del Torito

Luego de horas de incertidumbre, su esposo, Gerardo González, compartió un emotivo video en el que se ve a YosStop saliendo del Torito. En las imágenes, se aprecia el cálido reencuentro entre ambos, con un abrazo prolongado que dejó ver el alivio y el cariño entre la pareja.

Gerardo había estado muy activo en redes sociales durante el proceso, aclarando que la detención no se debió a ningún tipo de agresión o incumplimiento significativo. Explicó que YosStop había respetado las medidas impuestas por el juez, pero que la publicación sobre la venta de un inmueble desde su cuenta privada fue suficiente para solicitar su arresto.

Tras su liberación, Gerardo compartió este emotivo momento, dejando atrás la incertidumbre y mostrando que, a pesar de las dificultades, se mantienen unidos.

