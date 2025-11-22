Zafarrancho cumbianchero: Músicos no invitados querían tocar a la fuerza y pelean con Son Tepito, VIDEO

¡Ni en las mejores telenovelas! Lo que pintaba para ser un domingo de pura cumbia en la Feria Anual San Diego Linares Autopan 2025, en Toluca, terminó convertido en un escándalo monumental. Todo porque unos músicos, que nadie había invitado, decidieron subir al escenario en plena presentación del grupo Son Tepito… y no precisamente para bailar. ¿El resultado? Empujones, golpes y una tocada cancelada frente a cientos de asistentes que no daban crédito a lo que veían.

¿Qué pasó en el baile de Toluca que terminó en zafarrancho viral entre músicos?

La celebración anual en honor a San Diego Aparicio se salió de control el pasado 16 de noviembre. El grupo tropical Son Tepito estaba listo para poner a bailar a la gente en la localidad de San Diego Linares, al norte de Toluca, cuando todo se convirtió en un caos.

Según los asistentes, mientras la agrupación comenzaba su show, un grupo de hombres subió al escenario sin autorización. Su argumento era simple: querían tocar unas rolas. El problema es que no estaban en la cartelera ni habían sido contratados para el evento.

Al no conseguir lo que querían, comenzaron los empujones y los golpes frente a decenas de personas que abarrotaban el baile popular. Lo que debía ser una fiesta al ritmo de la cumbia terminó en un enfrentamiento que nadie esperaba.

¿Quiénes eran los músicos que irrumpieron en el escenario durante la presentación de Son Tepito?

La banda Son Tepito explicó en redes sociales que los músicos que los desalojaron violentamente del escenario no estaban contratados ni contemplados en el cartel.

“Fueron unos músicos que pidieron participar, pero no estaban contemplados, nadie los contrató, no estaban en el cartel, nadie les invitó. De la manera más violenta y a los golpes se quisieron imponer”. Son Tepito

La situación escaló cuando algunas personas del público se involucraron, provocando más violencia. “Se subieron al escenario. Eran cercanos a la banda, suponemos que eran parte de la misma, provocando más violencia. Tuvimos la mala experiencia de observar que algunos del público, que no tenía que ver nada, se involucraron haciendo desmanes, eso fue lo más lamentable”, agregó la agrupación.

¿Por qué Son Tepito canceló su show en la Feria San Diego Linares Autopan 2025?

Como era de esperarse, la tocada se canceló frente a un público que, lejos de intervenir, se puso a grabar el momento en que todos se estaban agarrando a golpes.

“Nuestro objetivo es brindar un buen espectáculo a quienes no pudieran pagar un boleto para ver nuestro show, nos debemos a la gente y es nuestro único objetivo”, aclaró la agrupación tras los hechos. Son Tepito

“Sabemos que hay riesgos, sabemos que hay limitaciones por parte de quienes nos contratan. Se hace lo que se puede”, recalcó Son Tepito, dejando claro que no guardan rencor ni con los organizadores ni con la mayordomía responsable de las fiestas patronales.

Después de la difusión del video, muchos seguidores expresaron apoyo a Son Tepito, señalando que hicieron lo correcto al retirarse. Otros lamentaron que la música quedara en segundo plano y que una fiesta popular terminara marcada por un enfrentamiento entre músicos.

Son Tepito no ha anunciado una nueva fecha para presentarse en Autopan, pero sus fans esperan que regresen pronto y que esta vez la cumbia fluya sin interrupciones… y sin invasores sorpresa sobre el escenario.

¿Quiénes son Son Tepito y por qué son tan populares en los bailes de barrio?

Son Tepito es una agrupación tropical originaria de la Ciudad de México, conocida por su estilo urbano que mezcla cumbia tradicional con influencias sonideras y callejeras. Su nombre rinde homenaje al barrio de Tepito, zona popular reconocida por su cultura musical, su identidad barrial y su conexión con la vida nocturna capitalina.

La banda ha ganado presencia en bailes masivos, ferias patronales, festivales al aire libre y presentaciones con acceso gratuito, destacando por conectar con públicos que buscan música para bailar sin tanta producción, pero con ritmo y cercanía.