¿Vocalista de la banda Ghost se desmaya en CDMX antes de su concierto? ¿Qué pasará con las demás fechas?

La Ciudad de México fue testigo de un episodio inesperado durante la primera fecha del Skeletour World Tour 2025 de Ghost. La banda sueca, liderada por Tobias Forge, tuvo que cancelar su esperado concierto en el Palacio de los Deportes debido a complicaciones de salud de su vocalista, generando incertidumbre entre miles de seguidores que aguardaban el inicio del show.

Ghost Band / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Tobias Forge antes del concierto de Ghost en CDMX?

De acuerdo con reportes de medios y redes sociales, Tobias Forge, vocalista de la banda, presuntamente habría perdido el conocimiento en el backstage del Palacio de los Deportes, justo antes de que comenzara la presentación. Según Summa Inferno, la causa habría sido una intoxicación alimentaria, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El mismo medio indicó que presuntamente Forge se habría negado a salir en una ambulancia, decisión que generó preocupación entre el staff y los asistentes. Minutos antes de la hora prevista del concierto, la producción difundió un comunicado confirmando la cancelación, pero no reveló la gravedad del estado de salud del cantante.

Comunicado de Ghost “Informamos a los fans de Ghost que el concierto programado para hoy en el Palacio de los Deportes ha sido cancelado debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, lo que imposibilita la presentación de la banda esta noche. Los conciertos del 24 y 25 de septiembre, que se encuentran agotados, se realizarán según lo previsto.”

Este mensaje fue proyectado en las pantallas del recinto y también anunciado por los altavoces, generando sorpresa y desconcierto entre los asistentes que ya se encontraban en el lugar.

La comunidad de seguidores de Ghost se ha dividido en su reacción. Mientras algunos expresan su preocupación y deseos de pronta recuperación para Forge, otros han compartido comentarios con humor o sarcasmo sobre el incidente, relacionándolo incluso con la conocida “venganza de Moctezuma”.

En redes sociales, cuentas como “Ghost en español” compartieron detalles de testigos que aseguraron que el vocalista estaba intentando recuperarse desde los ensayos y la prueba de sonido, pero que su malestar se agravó antes del inicio del show. Se reportó que Forge vomitó en varias ocasiones y permaneció bajo supervisión médica tras ser trasladado fuera del Palacio.

¿Se realizarán los próximos conciertos de Ghost en CDMX?

Hasta el momento, la banda no ha emitido un comunicado oficial sobre la continuidad de los shows programados para el 24 y 25 de septiembre en la Ciudad de México. Las entradas para estas fechas permanecen agotadas, lo que refleja la gran expectativa y el poder de convocatoria del grupo.

El percance se presenta en medio de su Skeletour World Tour 2025, que ha llevado a Ghost a llenar arenas internacionales como el AO Arena de Manchester y el Madison Square Garden de Nueva York. La atención se mantiene sobre la evolución de Tobias Forge y la posibilidad de reanudar las “misas de rock” sin afectar el desarrollo de la gira.

Ghost / Captura de pantalla

¿Quiénes son Ghost y por qué son tan populares?

Ghost es una banda sueca de rock y metal teatral, fundada en 2006 y liderada por Tobias Forge, quien adopta distintos personajes en el escenario bajo máscaras y vestuarios llamativos. Son conocidos por sus presentaciones enigmáticas y visualmente impactantes, combinando elementos de horror, teatro y rock pesado.

Entre sus éxitos más reconocidos se encuentran “Dance macabre”, “Call me little sunshine” y “Square hammer”, canciones que les han valido reconocimiento internacional y giras por Europa, Estados Unidos y América Latina. La banda ha logrado llenar grandes arenas, consolidándose como un fenómeno global dentro del metal moderno.

