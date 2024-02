¿A los perros bebés también los trae la cigüeña de París?

En este martes de TVNotas te contamos todo sobre los embarazos de los lomitos. ¿Cómo tener cachorritos y cómo prevenirlos?

Dos veces al año las perras entran en su ciclo fértil, el cual se divide en dos fases:

PROESTRO:

Dura de cuatro a diez días. Hay inflamación de la vulva y desprende flujo sanguinolento. La perra no es receptiva a los machos en esta fase.



ESTRO:

Dura de nueve a once días y es el periodo fértil, en el que acepta a los machos y es receptiva a la monta.

Es mejor que no salga a la calle en esta fase, si no quieres que quede embarazada.

Si hubiera quedado embarazada, la gestación tarda entre sesenta y 65 días y concluye con el nacimiento de los cachorros. Éstos nacen con los ojos cerrados y las orejas plegadas. Pueden comenzar a caminar a las dos semanas de edad y a destetarse a las seis o siete semanas.

Si no queda embarazada, volverá a tener un ciclo fértil en seis u ocho meses.

Signos de embarazo

Aumento de apetito.

Agrandamiento de la barriga.

Cambios de comportamiento.

Náuseas.

Vómitos

Si sospechas que tu perra está embarazada, es importante que la lleves al veterinario para que la examine. El veterinario puede confirmar el embarazo mediante una ecografía o una radiografía.

Fases del embarazo de las perras

Si por el contrario, no estaba en sus planes que se embarazara, hay otras opciones disponibles.

EN EL MOMENTO:

Si encuentras a tu perra pegada con un perro con el que no estaba planeado un apareamiento, no trates de separarlos. El pene del perro se hincha durante la eyaculación y queda unido a la vagina de la perra. Si intentas separarlos a la fuerza, solo conseguirás causarles daño. En su lugar, debes colocar una manta o toalla debajo de ellos para que no se ensucien. Una vez que el pene del perro se haya desinflado, los perros se separarán por sí solos.

Si estuvieran pegados durante más de treinta minutos, debes llamar a tu veterinario, quien puede administrar un medicamento para ayudar a separarlos.

DESPUÉS DEL APAREAMIENTO:

Puedes optar por interrumpir el embarazo con medicamentos como las prostaglandinas o la dexametasona. Estos medicamentos suelen ser seguros y eficaces, pero pueden causar algunos efectos secundarios, como vómitos, diarrea y letargo.

Otra opción es una intervención quirúrgica como la cesárea. Sin embargo, esta opción es costosa y conlleva más riesgos que los medicamentos.

Para prevenir un embarazo no deseado:

