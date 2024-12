Horóscopo semanal del 3 al 8 diciembre: Descubre lo que los astros te deparan ¡Todos los signos!

Esta semana, presta atención a cómo las energías cósmicas podrían impactar tus emociones, relaciones, finanzas y proyectos. ¡Los astros tienen mensajes importantes para ti! ¿Te gustaría saber algo específico sobre tu signo?

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Hay situaciones difíciles de interpretar porque no te hablan claro, ya sea en tu zona laboral o amorosa. Hay lanzamientos, emprendimientos y eventos en los que hablarás en público con excelentes resultados. Transformarás de raíz muchos aspectos de tu vida. Tu forma de amar y proceder frente a socios y jefes será con precisión y asertividad. Fluirás con tus emociones. Te cuidarás al máximo a ti mismo. Hay mejoras en el hogar.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Terminas con los abusos de poder, ya sea que tú los realices o que los padezcas. Tendrás que soltar cosas del pasado y familia, como legados y dinero, que tendrás que ocupar para alguna circunstancia que apremia. Todo será para tu bien. Lo más importante es calmar tu sistema nervioso ybuscar paz mental. Meditar será tu mejor medicina. Cambiarás durante un viaje de búsqueda de identidad para renacer en un nuevo tú.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tienes la oportunidad de reinterpretarte y cambiar tu situación y vida por completo, con relaciones sanas y amistades recíprocas. Te quitas de encima la domesticación que te habías impuesto, y la oscuridad que te llevó a mecanismos automáticos por varios años. Renace la pasión. Las ganas de ir por algo más, de subir de nivel, experimentar, viajar, abrirte al amor y al romance. Prepárate para grandes aventuras.

Cáncer (22 de junio al 23 de julio)

Atrévete a poner el mundo al revés de lo que habías - aprendido. Sobre todo con tus hijos, Percibe su verdadera identidad y no lo que quieres recibir de ellos. ¡Déjalos ser! Haz los viajes que quieres. Suéltate el chongo y afloja la corbata. Sé libre, alegre y reinvéntate. Es el momento ideal. Resuelve los problemas de raíz. No tengas miedo de entrar a tu frustración o sombra para iluminarla. Si te atreves, emerge un nuevo tú más valiente y sabio.

Leo (24 de junio al 23 de agosto)

Sentirás que te apremia cruzar el umbral. Todo te prepara para un renacer. Celebra lo que ha muerto en ti. Lo que se ha ido. Estás por entrar una vida completamente nueva. Como un lienzo en blanco en el cual puedes pintar lo mejor de ti mismo si te atreves. Entrégate al proceso y permite que renazca la pasión por la vida, por el amor, por el bienestar y la sensualidad. Deja de etiquetar a tu pareja con lo que no te gusta y empieza a veria desde el amor y la luz.

Virgo (24 de agosto al 21 de septiembre)

Vienen cambios drásticos en tu trabajo. Muchos serán despedidos y aunque tú te quedas, sabes que tienes el tiempo contado. Sal de tu zona de confort y tómate en serio tu vida profesional a largo plazo. No te des por vencido si tus negocios personales no pegan a la primera. Lo harán, pero dales tiempo y continuidad. Has mejorado tremendamente en tu salud, dieta y cuidado personal ¡felicidades! Hay viajes con familia y amigos.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Tendrás que mirar esas partes de ti que no querías ver. Hacer esos cambios que no te atrevías. Salir de esa guarida que te daba seguridad. Tendrás que analizar cómo te relacionas con los demás, porque en este momento necesitarás de ellos para vivir una vida más plena y sana. Ábrete, porque la soledad y el aislamiento no te convienen en ningún sentido. Consolidas una propuesta laboral si te concentras y enfocas. Sal más de casa.

Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre)

Estás forzando situaciones que te llevan al extremo. Tu ego siempre quiere tener la razón y ser el director de orquesta.

Te has hecho de enemistades, alejamientos y chismes, que son el claro síntoma de que tienes que bajarle diez rayitas a tu carácter. Ya estás empoderado, por lo que no necesitas demostrarlo ni presumir. Aún estás a tiempo de echar marcha atrás y pedir disculpas a quien requieras. No te faltará ni trabajo ni dinero. Regresa el amor.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Te darás cuenta de tu sombra o zonas oscuras como un balde de agua fría que te cae en la cabeza. Es lo mejor que te puede pasar, porque a partir de ahí puedes superarlos y transformarlos de raíz. Está ante ti una gran oportunidad de reinventarte, sobre todo en lo económico y tu carrera que tanto te preocupa. Suelta el ego egoísta y escucha consejos. Analiza y medita. Sosiega tu mente. Estás por entrar en una época dorada si te pones las pilas.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Generas nuevas posibilidades económicas, sobre todo con tu creatividad en actividades que te apasionan. Ya sean viajes, ventas, atención al cliente, y lo relacionado con comida y bebidas. Esa ilusión te llevará a experiencias ricas y estimulantes que te empoderan por completo. Has tenido que poner un alto a varias personas que se te estaban subiendo a las barbas. Trata de hacerlo diplomáticamente, sin herirlos para no hacerte de enemigos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Enfrentas todos tus miedos para transformar tu vida y lo haces con valentía y entrega. Ahora, con Plutón estacionado en tu casa, los cambios no pararán. Lucirás más bello que nunca atrayendo romances interesantes que subirán tu autoestima. Te urge limpiar tu organismo. Toma en ayunas diariamente aceite de olivo. Tu intestino te lo agradecerá. Redefinirás tu estatus con socios o jefes para que te paguen más u obtengas recompensas.

Piscis (20 de febrero al 20 de mayo)

Pensarás con detenimiento dónde invertir tu dinero y cómo te rendirá más. Seguramente quieres compartir tu abundancia con alguien a quien amas, lo que te moverá a buscar una mejor economía. Termina la espera. Llega lo que tanto deseabas, ya sean papeles legales, visas o una relación amorosa que parecía complicada o imposible. Sucede con toda la fuerza del amor y la pasión. Mejora la relación con la familia. La espiritualidad entra en escena.

