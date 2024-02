Horóscopo semanal del 27 de febrero al 4 de marzo de 2024, todos los signos

Esta semana en tu revista TVNotas te traemos los horóscopos de Kala.

Ya entramos en el ciclo de piscis. Las personas que nacieron bajo este signo zodiacal son empáticas y cariñosas. Van con la verdad por delante. Sueñan despiertas y son amorosas. Además, su personalidad es dramática, cambiante y caprichosa. Se preocupan por el bienestar común. A los piscis no les gusta levantarse temprano ni afrontar la realidad. Valoran la amistad. Se adaptan a prácticamente cualquier circunstancia y fácilmente piden perdón.

PISCIS

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Mejora en gran medida la comunicación contigo mismo. Te gustará estar a solas, escuchar música y ordenar fotos y recuerdos, tirar lo que ya no va con tu personalidad e ideas. Sabes que tienes pendiente esa plática importante con ese alguien especial con quien “van y vienen” y no se acaban de separar ni de unir. No metas presión y, sin títulos de pertenencia, deja que la relación tome su medida correcta. Te urge un buen nutriólogo.

ARIES

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Estás meditativo e introspectivo, poniendo al día tus cuentas, papeles, pendientes y tirando de tu oficina o zona de trabajo papeles que ya no necesitas. Han aflorado en ti miedos y situaciones del pasado que estás desterrando con meditación, respiraciones y oraciones. Tu estómago y nariz han sufrido alteraciones y necesitas una dieta extra sana, mucha agua y respirar aire puro. Estás de pocas palabras y retomando fuerzas. Hay avance en tus asuntos.

CÁNCER

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Después de un lapso de suspenso, entras en acción decidida. Querrás estudiar para perfeccionar tus conocimientos y dar servicios especializados. Llegan viajes muy interesantes de los que aprenderás formas de pensar y sentir diferentes. Te prepararás a conciencia para lanzar un proyecto que tendrá éxito, cobijado por alguna institución o personajes de renombre. Alimenta tu alma con exposiciones, pintura, música, arte, teatro y danza. Estás renaciendo.

LIBRA

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Te abruman los innumerables quehaceres cotidianos. Quizá tu salud no ha sido la mejor últimamente y ha bajado el ritmo de actividad. Sabes que tendrás que esmerarte más en el cuidado de tu salud y dieta. Quizá sentiste que perdiste el rumbo, pero la primavera te regresará la vitalidad, propósito y certeza que habías perdido. Llegan aliados, refuerzos económicos, risas y gratos recuerdos. Brotará en ti la creatividad artística y manual. ¡Aprende a respirar!

Camila Cabello es Piscis. Nació el 3 de marzo.

Camila Cabello / Instagram

CAPRICORNIO

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Seguramente estás desarrollando un tipo de proyecto moderno a través de las redes sociales. Todo saldrá bien, a pesar de los inconvenientes. Tu mente está ansiosa

por conocer e informarte de cosas nuevas, recordar la historia de tu ciudad u otras culturas, y escuchar música que alegre tu semblante. ¡Estás creativo! Sin embargo, tu humor y paciencia no son las mejores y los demás están sufriendo las consecuencias. ¡Bájale diez rayitas!

TAURO

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Te sentirás querido. Tu vida social se reanima y estarás rodeado de amigos. Tu casa vuelve a ser el punto de reunión y volverás a apasionarte por la vida y los temas que te gustan. Te darás cuenta de que tus prioridades han cambiado radicalmente y tu vida tomará un rumbo totalmente diferente, más sencillo y nada sensacionalista pero sí realista. Más adecuado, cómodo y rico para tu situación y edad actuales. Hay sorpresas lindas en tu vida amorosa.

LEO

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Seguramente preparas algún proyecto especial para lanzarlo. Lo lograrás. Quizá regresaste a la terapia o simplemente te cuestionas profundamente por qué repites ciertas conductas o comportamientos. Será muy sanador. Tu salud ha tenido subidas y bajadas y te quedará claro que habrá que salir de la ciudad más a menudo para respirar aire puro cerca de la naturaleza. Tu cuerpo te lo pide. Conviene ahorrar y pagar tus deudas.

ESCORPIÓN

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Estás social, viendo a los amigos, recibiendo gente en tu casa y relajándote antes de empezar los nuevos proyectos que te mantendrán ocupado, pero feliz y creativo.

Tu equipo laboral te permitirá expresar tus conocimientos y arte con libertad, lo que facilitará el proceso. Hay sueños y deseos personales respecto a cómo imaginas tu vida en el futuro. Estos empezarán a tomar forma, quizás adquiriendo una propiedad en algún rincón del mundo, o bien, viajando a ese lugar repetidas veces para decidirte.

ACUARIO

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Si lograste subirte a un proyecto, éste será muy exitoso y prestigioso y serás reconocido por ello. Si eres independiente, generarás dinero con ventas informales o eventos artísticos. Logras dominar tus emociones y sentimientos para convivir y sobrellevar las relaciones cotidianas. Será todo un logro y progreso. Cuidarás tus gastos y dinero porque estás desfasado y rebasaste tu presupuesto. En un par de meses te pondrás al día. ¡Resiste, estás a punto de tu total resurrección!

GÉMINIS

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

La situación laboral que te tenía preocupado porque no acababa de cuajar se resuelve de manera exitosa. Entras en un ciclo de acción y actividad fructífera, después de algunos inconvenientes en tu salud a causa de la contaminación ambiental. Recibes reconocimiento laboral por tus esfuerzos. Hay salidas ricas con amigos o familiares queridos a lugares especiales con aire puro y naturaleza. Limpiarás tu cuarto para organizar tus ideas. Mejora tu salud.

Fernando Colunga es Piscis. Nació el 3 de marzo.

Fernando Colunga / Archivo TVNotas y Redes sociales

VIRGO

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Te darás permiso de pensar y profundizar acerca de tus relaciones personales, ya sea amorosas, amistosas o familiares. Revisarás si estás permitiendo el contacto y la entrega, demostrar tus sentimientos y, sobre todo, “sentir” sin temor a ser herido. Si lo deseas y lo buscas, llegan excelentes oportunidades laborales que te serán propicias y bien remuneradas. Es un año para aterrizar y progresar, definir rumbo y crear patrimonio. Hay sorpresas agradables en el amor.

