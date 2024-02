El agotamiento ¿consume tus propósitos? TVNotas te preparó un especial para que no pierdas la motivación

¿Te sientes sin energía? ¿Estás cansado todo el tiempo? ¿Los objetivos parecen ahora más lejanos, y tú cada vez más desganado? No estás solo. A todos nos pasa que vamos perdiendo el impulso inicial. La clave está en revitalizar tu cuerpo y mente.

Aquí tienes acciones que pueden servirte. Son breves, pero transformadoras, para recargar tu día y retomar tus metas con fuerza.

Acciones para motivarte

1- Inyección de energía con ejercicio: 30 minutos diarios, 200% más energía. Algunos estudios muestran que una caminata rápida puede aumentar significativamente tus niveles de energía. El flujo sanguíneo se activa y oxigena tus órganos.

Mejora la salud cardiovascular, aumenta los niveles de endorfinas (hormonas de la felicidad) y reduce el estrés. Según un estudio publicado en Psychotherapy and Psychosomatics, el ejercicio regular reduce los síntomas de fatiga.

2- Combustible premium con nutrición: Evita el engaño del azúcar: Si bien el azúcar puede ofrecer un impulso rápido, este es efímero y seguido por un bajón de fuerza. Opta por alimentos que brinden energía sostenida.

Alimentos que impulsan tu energía:Incorpora en tu dieta alimentos ricos en nutrientes que te provean de energía duradera. LOS GRANOS ENTEROS como la avena y el arroz integral liberan glucosa lentamente, manteniendo tus niveles de energía constantes. LAS PROTEÍNAS MAGRAS, como el pollo, el pescado y las legumbres, te ayudan a sentirte saciado y reparan tejidos. No subestimes el poder de LAS NUECES Y SEMILLAS, ricas en omega-3, que combaten la inflamación y mejoran la función cerebral. LAS FRUTAS Y VERDURAS, repletas de vitaminas, minerales y fibra, no solo nutren tu cuerpo sino que también hidratan y revitalizan (la fruta nunca en jugo pues les quitas la fibra y dejas el azúcar). Al integrar estos superalimentos en tus comidas, no solo estarás combatiendo la fatiga, sino que también estarás apoyando tu salud general y bienestar a largo plazo.

3- Recarga nocturna con sueño de calidad: 7-8 horas, no es negociable. La ciencia lo confirma: es el tiempo óptimo para que tu cuerpo se restaure completamente. Crea tu espacio de sueño. Una habitación oscura y fresca puede mejorar tu calidad de sueño en un 50 %.

4- Estrés enemigo silencioso: 10 minutos de meditación, 30% menos estrés. Dedicar un momento al día para meditar reduce significativamente los niveles de estrés. Aprender a decir “no”, multiplica tu energía. Prioriza tus actividades.

5- Hidratación, el secreto de la vitalidad: 2% de deshidratación, 20% menos energía. El agua es esencial. Un cuerpo bien hidratado es un cuerpo lleno de energia.

6- Emociones: El flujo de tu energía interior: Inteligencia emocional es aprende a reconocer, entender y manejar tus emociones. Aquellas que no expresas pueden drenar tu energía.

7- Pasar tiempo en la naturaleza: Impacto algunos estudios indican que pasar tiempo en entornos naturales puede reducir el estrés, mejorar el ánimo y aumentar los niveles de energía. Un estudio publicado en Environmental Science & Technology encontró que tan solo cinco minutos de actividad en un entorno verde puede mejorar el estado de ánimo y la autoestima.

8 Tu mente es el comandante de tus acciones y energía: Cultivar una mentalidad positiva y resiliente es esencial para alcanzar y mantener tus propósitos. Dedica tiempo cada día para nutrir tu mente: cinco minutos de gratitud matutina pueden aumentar tu optimismo en un 20%.

Tener un sentido de vida enfoca nuestras energías hacia metas que significan algo para nosotros, llenándonos de vitalidad y bienestar.

Suplementos para la energía: Vitamina B12, Hierro, Magnesio, Vitamina D, Omega-3, CoQ,10: suplementos claves para mejorar la energía. Consulta con un profesional antes de su uso.

Actividades energizantes: Ejercicio, meditación, naturaleza, socialización, creatividad, buen sueño: Incorpora estas actividades para mejorar tu energia y bienestar.

Te ofrecemos algunas recetas que te cargarán de energía.

Pollo al curry con leche de coco y brócoli

Ingredientes:

1/2 cucharada de aceite de coco

Dos pechugas de pollo, cortadas en cubos

15 onzas (medio litro) de leche de coco entera

Cuatro tazas de brócolil picado

Una taza de jícamas picadas

Una cebolla blanca picada

Dos cucharadas de curry

Cuatro dientes de ajo picados

Una cucharadita de jengibre picado

Una cucharadita de canela

1/2 cucharadita de sal marina o al gusto



Cómo hacerlo:

En una sartén grande, añade el aceite de coco y sofríe las cebollas durante unos minutos. Añade las especias y sofríe durante dos minutos más. Incorpora el pollo y fríelo hasta que esté dorado. Incorpora la leche de coco, el pollo, el brócoli y las jícamas. Mezcla bien. Cubre y cocina a fuego medio durante 15 minutos. Remueve de vez en cuando.

