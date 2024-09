Horóscopo semanal del 10 al 16 de septiembre, ¡todos los signos!

¡Ya están aquí los horóscopos semanal para todos los signos! Y en está ocasión continuamos en la temporada de Virgo. Las personas de este signo al principio son fríos, para que sus sentimientos no salgan heridos.

Sin embargo, una vez que deciden confiar o amar, se comprometen a fondo y no se irán. Son leales al extremo. Si deciden marcharse, no esperes a que vuelvan nunca. Además, sufren en silencio, no les gusta mostrar su vulnerabilidad ni sus derrotas.

Estos son los horóscopos de la semana para cada signo:

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Es momento de cambiar de rutina y prestarle más atención al ejercicio físico. Reorganizar tus actividades laborales será importante para tener los resultados que quieres. Neptuno y Marte pueden hacerte sentir confundido acerca de lo que quieres o si eres capaz de realizarlo. Quizá decidas que quieres vivir solo y tener a la familia o a tu pareja actual en sana distancia. ¿O será que ha nacido un nuevo romance y no quieres que nadie se entere?

Mira: ¿Quieres un abdomen plano?

Aries / Canva

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Iniciarás una nueva fase de tu vida, más clara y entusiasta. Los proyectos laborales y personales te apasionarán como antes, mejorando tu economía y circunstancia actual. Habrá que resolver asuntos pendientes con hermanos o vecinos. Habla claro y no lo postergues más. Te ahorrarás muchos descalabros. Querrás reacomodar tu oficina o espacio de trabajo. Tu cuerpo requiere mejor alimentación y vitaminas. Es momento de hacer relaciones públicas de altura.

Tauro / Canva

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Renovarás tu casa hasta los últimos rincones. Invertirás dinero en composturas, pintura y muebles. Querrás fortalecer las relaciones familiares para permanecer unidos a través de los años. Estás gastando mucho y aún no generas el dinero que quieres. Es hora de sentarse a diseñar un mejor plan por el bien de tu economía. Te ha costado trabajo encontrar trabajadores capaces y estables. Pídeselo al universo.

¡Decrétalo! Hay realización de amor como habías soñado.

Géminis / Canva

Cáncer (22 de junio al 23 de julio)

La vida te pide menos pantallas (computadoras, celulares y TV) y más conexión con quienes te rodean. Es momento de hacer nuevas amistades y expandir tu círculo, hacer relaciones públicas de altura, salir a la aventura como cuando eras niño. Planifica tus proyectos hasta el último detalle. Entra una energía con voluntad y valor para morder los obstáculos y avanzar. Reconéctate con el amor y vuelve a creer en que todo es posible. Déjate querer.

Lee: ¿Irás a una entrevista de trabajo? Conoce los mejores tips para dar la mejor primera impresión

Cáncer / Canva

Leo (24 de julio al 23 de agosto)

Se abren recursos y puertas para las buenas finanzas. Te pagan lo que te deben y te aseguran presupuestos en tu trabajo.

Pusiste todo tu empeño en tus proyectos y te sientes agotado y tenso. Te darás cuenta de que estuviste deprimido y por eso no podías emprender nada ni dar lo mejor de ti, pero ya te estás recuperando. Habrá que sacar todos los objetos que ya no utilizas, regalar algunos libros, ropa y zapatos. Con la pareja hay paz, pero no mucha pasión.

Leo / Canva

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

Es tu momento de siembra de deseos para renovar tu imagen y establecer nuevas metas. Habrá tensión y conflictos en tus relaciones de pareja o con socios. Mantén la comunicación clara y decídete por un nuevo rumbo. No son convenientes los negocios con amigos, pues saldrían enemistados y con pérdidas. Es hora de ampliar tu visión respecto a las fianzas y las múltiples formas nuevas de ganar dinero. No te cases con tu oficio actual, puesto o empleo.

Virgo / Canva

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Sentirás muy fuerte la voz de tu inconsciente, de tus ángeles guardianes y maestros de luz. Es un llamado a dejar atrás lo que ya no te funciona, ya sean hábitos, casa, trabajo o cierto grupo de amigos. La humedad y las lluvias no le ayudan a tu salud, esmera os cuidados, pero no por eso te guardes entre cuatro paredes.

Tendrás el impulso y la voluntad de ir tras tus metas. Procura a tu familia pues la vas a necesitar. ¡Hoy por ti, mañana por mí! Llegan nuevas amistades.

Te puede interesar: Cabello, piel y labios perfectos: 5 tips de belleza sencillos y económicos que necesitas saber

Libra / Canva

Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre)

Neptuno y Marte crean malentendidos y acciones precipitadas que no logran su cometido, sobre todo en el ámbito profesional. Te aferrarás a la idea de que falta menos para que termine ese torbellino. Hacia fines del año será tu liberación.

Conectarás con tu vena artística e irás diseñando para tu futuro algo tranquilo, bello y perfecto. Tu cuerpo está contracturado. Te urgen masajes, natación y quiropráctico. Con la pareja no es momento para hacer aclaraciones.

Escorpión / Canva

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Llegan excelentes nuevos comienzos en tu carrera profesional. Trata de no entrar en preguntas, aclaraciones o expectativas a futuro con la pareja, ya que se encuentra muy emocional y tratando de resolver sus propios enigmas. Facilítale las cosas por ahora y no le presiones. Te ama de verdad. Llegan cambios profundos y transformaciones, para que saques lo mejor de ti. Hacia noviembre mejora la economía y las finanzas. Medita todos los días.

Sagitario / Canva

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Hay un renacimiento personal, viajes interesantes y largos, con grandes aprendizajes y aventuras. Cuida tus palabras, puedes crear tensión en el ambiente laboral o familiar. Te darás cuenta de que es el momento de escuchar más y hablar menos, aprender más de los demás y no pretender saberlo todo. La gente te quiere por lo que eres, por tu esencia y buen corazón, así que una dosis de humildad te vendrá muy bien. Estás gastando mucho dinero, contrólate. Checa tu salud.

Capricornio / Canva

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Estás en etapa de transformación, encontrando la forma de mejorar tu economía en cooperación con otros. Esta vez sí funcionará. Al fin llega un nuevo contrato con trabajo fijo que te permitirá holgura de recursos y paz en el corazón. Cuidado con la dispersión porque puedes perder grandes oportunidades. Hay amigos y nuevos romances que se asoman por la ventana. Puede haber apagones o irregularidades en tu conexión de luz. Urge te desparasites para evitar males.

Acuario / Canva

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Vuelves abrir tu casa y tu corazón a las relaciones cercanas, tanto a familia y amigos como al amor. No trates de cambiar o aleccionar a tus hermanos, no van a cambiar, mejor acéptalos tal y como son y ámalos. Dedícale más tiempo a tu creatividad, regálate ese espacio, te sentirás realizado y más feliz. Medita muy bien todas tus decisiones. No actúes por impulso. Ve los pros y los contras, a corto, mediano y largo plazo. Un nuevo romance te traerá muy entusiasmado y es mutuo.

Para encontrar tu horóscopo cada semana, busca tu revista TVNotas impresa o digital ¡No te la pierdas!