Horóscopo semanal del 13 al 19 de mayo de 2025 ¡Todos los signos!

¡Estamos en el ciclo de Tauro! Las personas nacidas bajo el signo de Tauro trabajan duro sin afectar su espacio de ocio y placer. Su corazón es noble. Cuando se proponen algo, lo consiguen, no importa cuánto tiempo le lleve. Tienen un aura tranquila. La gente quiere estar al lado de los Tauro, porque transmiten relajación. Son organizados. Prestan mucha atención a los detalles y afrontan bien las dificultades.

ARIES del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Mayo es de gran progreso para ti. Saldrás del estancamiento. Tienes en las manos un proyecto valioso con el que lograrás éxito. Después de obstáculos y retrasos, al fin avanzas. Llega un viaje muy reparador que ampliará tus horizontes. Grandes cambios y transformaciones te esperan. Finales e inicios muy favorables. Alguien querrá cobrarse favores. ¡Cuidado! El amor es intermitente. A veces está y a veces no.

TAURO del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Las redes son esenciales para dar a conocer tu labor y creatividad, y así lograr mayores ingresos. Llegan ángeles terrenales, ya sea como terapeutas o como chamanes, guías espirituales y amigos que te impulsarán hacia delante. Hay cambios estructurales en el rol que juegas dentro de la familia. Tendrás que independizarte. Vienen logros estupendos, laborales y económicos. Llega nuevo pretendiente.

GÉMINIS del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Algo fuerte sucedió en tu vida que abrió tu corazón. Suelta los juicios. Amigos y familiares te harán sentir acompañado y comprendido. Acércate a la naturaleza. Lleva a cabo el proyecto que tienes en mente, sin importar el qué dirán. Estás ante la posibilidad de un gran avance personal y económico. Vas a brillar. Háblale a esa persona que te gusta. Serás correspondido.

CÁNCER del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

22 de junio al 23 de julio

Dejarás de esperar que te “suceda algo” y tomarás la decisión. Las señales claras llegan, así que atrévete y lánzate a eso que anhelas. Es el momento perfecto. Solo falta determinación y certeza. Tendrás que soltar a algún colaborador, porque sus caminos ya no fluyen. Hazlo con amabilidad. Las terapias para hacer contacto con tu corazón serán de gran ayuda. Logras mejorar tu economía. Hay un grato reencuentro.

LEO del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

24 de julio al 23 de agosto

Llegan cambios repentinos, pero favorables. Será indispensable que tu mente esté tranquila y enfocada. Se te recomienda caminar, estar al aire libre cerca de la naturaleza y resurgir con fuerza en esta primavera. Habrá que adecuarse a muchas cosas nuevas. Fluye y acepta lo que la modernidad trae, sin importar tu edad o situación. Lo artístico y creativo traerá suerte y oportunidades. El amor es calmo y restaurador.

VIRGO del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

24 de agosto al 23 de septiembre

Seres angelicales vienen a restaurar tu corazón y alma. Vuelves a creer en la espiritualidad. Llegan nuevos caminos y oportunidades por la ayuda que le has prestado a otros. Quizá sientes que el verdadero amor no ha llegado, pero esa persona está por aparecer. Prepárate con esmero porque será duradero. Todo se acomodará de manera rápida y mágica, sobre todo en tu trabajo. Llega una gran oportunidad.

LIBRA del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

24 de septiembre al 23 de octubre

El arcángel Rafael, patrono de la salud y medicina, te anima a que encuentres nuevos doctores o terapeutas, medicinas naturales y terapias holísticas que restauren no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu. Aprende a recibir ayuda, llegará a través de quien menos te esperas. Te vuelves a apasionar por tu trabajo. Sabes que tu sello es único y hay que sacarle partido. Una persona mayor que tú se acercará románticamente.

ESCORPIÓN del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

24 de octubre al 22 de noviembre

Donar a alguna institución benéfica te ayudará a nivelar tu karma. Llegará mucho más dinero y bendiciones. Resuelves temas de impuestos favorablemente. Por alguna razón, recibes una herencia inesperada que mejorará tu bonanza. Si no has podido realizar ese proyecto soñado y acariciado, ten la seguridad de que es por un bien mayor. Si tienes pareja, podrían terminar, pero llegará alguien que se quedará para siempre.

SAGITARIO del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

23 de noviembre al 21 de diciembre

Estás en un momento muy compasivo. Quieres ayudar a los tuyos y hacer una diferencia en el mundo, pero primero abastécete a ti mismo. Colma tu copa. No te distraigas de tu labor y aspiraciones. Luego reparte logros. Renaces, tómalo muy en serio y dedícate a ti. Recobras clientes o regresas a trabajar a una institución. Será muy positivo. Compra lotería, puedes ganar. Dile a tu pareja lo que esperas de ella.

CAPRICORNIO del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

22 de diciembre AL 20 de enero

Recibes buenas noticias respecto a tus finanzas. Te liberas de una deuda que te tenía tenso y perjudicaba hasta tu salud. Alguien mayor de confianza será tu aval, o firmará como responsable para rentar un inmueble o local. Si te has sentido solo, quizá sea el tiempo de buscar verdaderos amigos y no acompañarte de gente a la que, en realidad, no les importas. Encuentras guía espiritual de calidad. Tu pareja seguirá a tu lado.

ACUARIO del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

21 de enero AL 19 de febrero

Tu mente crea escenarios catastróficos que no sucederán. Unifícate con Dios, con la energía creadora, sin las inseguridades que te bloquean. Mantén la energía en alto y todo funcionará. Avanzas lentamente, pero constante, continúa, así acertarás. Necesitas mejorar la forma en la que comunicas tu negocio, pulir tu metodología para progresar. El amor no ha llegado porque no sabes bien qué quieres.

PISCIS del 13 de mayo al 19 de mayo, horóscopo semanal

20 de febrero al 20 de marzo

Prepárate porque hay nueva vida, perspectivas y oportunidades de oro que te llenarán. Sin embargo, tu luz atrae gente parásita que querrá vivir a tus costillas. ¡Cuidado con las estafas! No compres amor ni compañía. Cuida tu reputación. Enfócate y retoma tus principios, tu pasión, los amigos cercanos honestos de antaño. Si pasas esta prueba, te llega abundancia, un buen amor y mejoras en tu salud. ¡Tú puedes y lo mereces!

