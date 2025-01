Horóscopo semanal del 14 al 21 de enero de 2025, ¡todos los signos!

Seguimos en el ciclo de Capricornio este signo se destaca por su practicidad, responsabilidad y valentía para enfrentar cualquier desafío laboral. Estables y fiables, los nacidos bajo este signo tienen un gran sentido del compromiso y un enfoque meticuloso para planear cada aspecto de su vida, ya que la incertidumbre es su mayor amenaza. Son críticos y exigentes con los demás, pero también consigo mismos, lo que los impulsa a superar retos y alcanzar sus metas con éxito. Su relación con el dinero es clave, ya que valoran la estabilidad financiera como una base sólida para sus aspiraciones.

A continuación, te presentamos los horóscopos semanales del 7 al 13 de enero de 2025, por Kala Ruiz, para todos los signos. Además, recuerda que ya están disponibles los Horóscopos 2025: Predicciones en la salud, el amor y el dinero para todos los signos, mes por mes. ¡No te los pierdas!

ARIES, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Aries este 14 de enero y el resto de la semana, querrás conectar con la naturaleza porque tu cabeza estará llena de ideas y proyectos. Es un año de crecimiento y empoderamiento. Lo que has estado esperando desde hace muchos meses al fin sucede, sobre todo a nivel finanzas. Ten cuidado con socios. Asesórate con un abogado a la hora de firmar. Asegúrate de aclarar que puedes retirarte en el momento que desees. Si tienes hijos, quizá estudien en el extranjero.

Aries

TAURO, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Tauro, este 14 de enero y el resto de la semana, considera que este año te pide que te diviertas lo más que puedas. La alegría subirá tu vibración. Tu voz melodiosa puede darte buenas oportunidades de trabajo, ya sea grabaciones, redes sociales y todo lo creativo en general. Reconectarás con amigos y colegas. Si te fue mal en el primer intento en algún proyecto, vuelve a tratar cambiando o mejorando el contenido. ¡Lo lograrás! Mejoran tus finanzas, sobre todo a partir del mes que entra.

Tauro, horóscopos / Canva

GÉMINIS, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Géminis, este 14 de enero y el resto de la semana considera que en este mes te quedará muy claro el camino a seguir. Estarás conectando con tu propósito y con lo que realmente haces muy bien. ¡Haz lo que te apasiona! El amor vuelve a resurgir después de un leve alejamiento o mal entendido. O bien, puedes conocer a alguien que valdrá la pena. No cuentes tus planes a nadie. Hay envidias alrededor. Una limpia te vendría muy bien. Atraerás muchas miradas en redes sociales o mercadotecnia.

Géminis, horóscopos

CÁNCER, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Cáncer, este 14 de enero y el resto de la semana prepárate, porque la alegría regresa a tu vida. Conectarás con personas interesantes y propositivas. ¡Será un gran año para ti!

Volverás a crear abundancia y prestigio. Empezarás a pensar en viajes o mudanzas, es posible que consigas trabajo foráneo temporal. Todos tus esfuerzos serán recompensados, sobre todo si te atreves a renacer y dejar atrás tu antigua personalidad. Libérate del pasado. Dejas de estar a la defensiva y te abres al mundo, con éxito y abundancia.

Cáncer, horóscopo 2025

LIBRA, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Libra, este 14 de enero y el resto de la semana, considera que este es un año para reconectar con tu espiritualidad. Reconocer y captar a tus guías espirituales que quieren darte toda la información y consejo sobre el rumbo y ruta a seguir. Suelta el escapismo. Céntrate y manéjate con atención. ¡Buenas noticias! Terminó tu karma de vidas pasadas y ahora puedes crear una vida maravillosa y libre para reinventarte. Será un año romántico donde no faltará el amor. Haz llamadas telefónicas. Encontrarás el trabajo ideal.

Libra, horóscopos

CAPRICORNIO, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Capricornio, este 14 de enero y el resto de la semana, te propondrás hacer nuevos estudios. Crear una nueva carrera o fuente laboral que te dé dinero y te permita

expandirte. Viajarás más que en otros años. Sueltas la tristeza relacionada con tus papás y sanas las heridas de tu corazón. Sueltas proyectos, negocios o asociaciones que no te están produciendo para enfocarte en lo que sí te dará dinero. Logras alzar tu nivel económico sin esclavizarte tanto.

Capricornio, horóscopos / Canva

LEO, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Leo, este 14 de enero y el resto de la semana considera que empiezas el año con trabajo en equipo, juntas y proyectos que nacen. Se te hará justicia. Ya no te sentirás en desventaja. Todo lo relacionado con juicios, demandas y temas gubernamentales saldrá a tu favor. Logras la vida que anhelas. Suelta la culpa o sensación de no haber hecho algo. El pasado quedará atrás y entras a un periodo de ¡borrón y cuenta nueva! Ábrete a la alegría y pasión por la vida. ¡Triunfarás y mejorará tu economía!

Leo, horóscopos

ESCORPIÓN, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Escorpión, este 14 de enero y el resto de la semana, tomarás decisiones muy importantes para mostrarte al mundo experto en tu carrera y ¡será maravilloso! Sabes que habrá que ser más humilde y que no se te suban los humos a la cabeza. Sé empático con los demás. Habrá muchas alegrías, buena compañía y un amor que te arrebatará el aliento. Profesionalmente no te faltará el trabajo con buena economía. Puede haber mudanza a mitad de año. Te conviene aprender a meditar

Escorpión, horóscopos

ACUARIO, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Acuario, este 14 de enero y el resto de la semana, considera que este es un año de gran liberación. Dejarás atrás todo lo que te bloqueaba. Las actitudes y tendencias de carácter que no te permitían avanzar. ¡Prepárate para un año fenomenal! Si hay situaciones legales pendientes, saldrán a tu favor en un par de meses. Sé diplomático para comunicarte con los demás. Te abrirá muchas puertas. No todos estarán de acuerdo con tu proceder. Es envidia, así que no te enganches y avanza. Llega dinero, resurges.

Acuario, horóscopos

VIRGO, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Virgo, este 14 de enero y el resto de la semana prepárate para reescribir toda tu vida e historia. Es un excelente año para ti. Puedes lograr todo lo que desees. Tus obligaciones familiares no impedirán tu camino ni éxitos. Ya no te sentirás solo. Se abre un abanico de posibilidades y logras un buen amor. Todo lo que vaya por escrito, redacciones, traducciones y memorándums tendrán éxito. Querrás estar más cerca de la naturaleza y vivir mejor. Logras economía y estabilidad en este 2025.

Virgo, horóscopos

SAGITARIO, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Sagitario este 14 de enero y el resto de la semana, considera que este año tu salud mejorará enormemente. Encontrarás la raíz mental y tendencia de carácter que te llevaron a enfermarte. Tiendes a bajar de peso y lucir espectacular, siempre y cuando dejes atrás las adicciones y pensamientos negativos. Una desintoxicación para tu hígado te vendría de maravilla. Logras éxito profesional, sobre todo a partir de mayo. Hay viajes y proyectos con el extranjero a partir de febrero. El amor se consolida.

Sagitario, horóscopos / Canva

PISCIS, horóscopo semanal del 14 al 21 de enero

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Piscis, este 14 de enero y el resto de la semana, considera que ¡este año se abren los caminos para ti! Siempre y cuando aclares tu mente. Escribe tus objetivos y sueños. Mételos a tu agenda y no te distraigas. Al fin se desbloquea esa parte de tu psiquis donde dudabas de ti. Te recuperarás de una mala rach laboral o económica. Alguien te pondrá a prueba, ya sea un amor o un jefe para cerciorarse de tu integridad. El trabajo o proyecto que llega requerirá tu total entrega. No te faltará ni dinero ni ayuda durante el año.

