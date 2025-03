Horóscopo semanal del 25 al 31 de marzo de 2025 ¡Todos los signos!

Segumos en la temporada de aries. Las personas nacidas bajo este signo no son pacientes y suelen ser líderes por naturaleza. También necesitan estar activos todo el tiempo.

Son directos y les encantas los retos, por lo que suelen ser muy competitivos. De igual forma, son enamoradizos, pero independientes, ya que están regidos por Marte. Tienen energía juvenil y optimista.

ARIES del 25 al 31 de marzo, horóscopo semanal

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Hay un exceso de energía emocional en el planeta. Seguramente te sientes mareado. Tu cuerpo trata de integrar esta nueva energía que llegó para quedarse. Todo irá muy rápido. La triple conjunción sol, Neptuno y nodo norte te

avisa de que muchas cosas tienen que irse para dejar espacio a lo nuevo.

Tu nueva personalidad emerge. Es más poderosa que nunca. Este aspecto astrológico será único en tu vida.

No te pierdas: Aries, horóscopo anual 2025

Aries

TAURO del 25 al 31 de marzo, horóscopo semanal

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Neptuno disuelve mucho de tu karma y tu pasado. Seguramente tus aguas emocionales están movidas. Aunque te duela, sabes que tienes que dejar ir ¡tantas cosas!, para permitirte entrar a las mil y una oportunidades que te brinda la triple conjunción sol, Neptuno y nodo norte.

Te asombrará el cambio de rumbos que se abren. Pon atención a tus sueños porque traen revelaciones importantes. Enraízate a la tierra desde tu primer chacra sexual.

Lee: Tauro, horóscopo anual 2025

Tauro, horóscopos / Canva

GÉMINIS del 25 al 21 de marzo, horóscopo semanal

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Te sientes raro, movido, despistado. ¡Prepárate, porque vienen muchas cosas nuevas a tu vida!: Personas, relaciones, viajes, excelentes proyectos y mejoras económicas. Soltarás gente y situaciones que ya no son para ti.

La entrada de la primavera, más el eclipse del 28 de marzo, transformarán tu vida por completo. Tendrás la energía, la fortaleza y el enfoque para lograr un gran avance. Llegarán amores que valdrán la pena.

No te pierdas: Géminis, horóscopo anual 2025

Géminis, horóscopos

CÁNCER del 25 al 31 de marzo, horóscopo semanal

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Tu corazón se abre por completo después de años de haberse apagado. Nuevos negocios, posicionamientos digitales y amores, o bien, al volver a quererte a ti mismo, el amor con tu pareja florece de nuevo.

Te das cuenta de tus mañas, tus tendencias de carácter que te habían impedido lograr a lo grande llevar a cabo tus proyectos. Ahora te será fácil, con la velocidad del rayo. Tu creatividad estará en su punto más alto. Camina descalzo.

Lee: Cáncer, horóscopo anual 2025

Cáncer, horóscopo 2025

No te pierdas: ¿Qué signos triunfarán en el amor y el trabajo en 2025? Estas son las predicciones

LIBRA del 25 al 31 de marzo, horóscopo semanal

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Querrás intentar algo nuevo en tu vida, ya sea un cambio de casa ¿o de cuarto?, buscar otro trabajo además del que ya tienes, recobrar algunos amigos, acercarte a la familia y soltar todos tus miedos. Hay mucha energía acumulada en tu cuerpo. Te urge una mayor movilidad, aunque sea yoga de silla. La creatividad que siempre te ha caracterizado

grita por salir a la superficie y expresarse. Sé atrevido. Arriésgate. Saldrás ganando.

Que no se te pase: Libra, horóscopo anual 2025

Libra, horóscopos

CAPRICORNIO del 25 al 31 de marzo, horóscopo semanal

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

La energía del eclipse lunar del 28 de marzo te abre las puertas de la abundancia. Recibirás ese dinero que tanto esperabas. Todo llega muy rápido. Habrá grandes cambios significativos. Tomarás la decisión de dejar algo, ya sea un trabajo o un proyecto que consumía tu tiempo y energía. Es lo mejor que puedes hacer.

Llegan bendiciones. Harás conexiones con personas influyentes que te ayudarán desinteresadamente.

No te pierdas: Capricornio, horóscopo anual 2025

Capricornio, horóscopos / Canva

LEO del 25 al 31 de marzo, horóscopo semanal

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Tu capacidad creativa estará potenciada. Lograrás grandes cosas que te fueron imposibles por varios años. Llevas tiempo tratando de poner orden en tus finanzas y labor, sin conseguirlo.

Ahora, la triple conjunción sol, Neptuno y nodo norte, suceso que no volverás a vivir en tu vida, te lanzará hacia un nuevo rumbo luminoso. Tus talentos brillarán sin que nadie los pueda detener o apagar. Recobras el amor de alguien o llega un nuevo amor.

No te pierdas: Leo, horóscopo anual 2025

Leo, horóscopos

Mira: Predicciones 2025 de famosos: ¿Qué viene para Yolanda Andrade, Héctor N, Ricardo Peralta y más?

ESCORPIÓN del 25 al 31 de marzo, horóscopo semanal

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Estás replanteándote todo lo que te rodea. Analizas el camino que has recorrido hasta ahora, y sobre todo cómo quieres vivir lo que sigue. Te abrirás a nuevos círculos de amistades. Irás a lugares nuevos. Te llamarán la atención aficiones que antes no te atraían. Llegan propuestas con buena paga.

Hay ciertos malestares en tu cuerpo por el cambio energético que está entrando al planeta. Te urge hacer ejercicio, aunque sea leve. Camina al aire libre.

No te pierdas: Escorpión, horóscopo anual 2025

Escorpión, horóscopos

ACUARIO del 25 al 31 de marzo, horóscopo semanal

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Este eclipse lunar del 28 de marzo te hará sanar las heridas del corazón y las desilusiones de todo aquello que no funciona. Tu niño interior aflora para hacer de tu vida lo que anhelas. No importa que los demás no te comprendan.

Estás por encontrar tu verdadera familia de luz, tu tribu, con quien te sentirás muy a gusto y será un gran espejo e inspiración. Cierras el ciclo que te detenía. Se abre un nuevo amanecer junto con la entrada de la primavera.

No te pierdas: Acuario, horóscopo anual 2025

VIRGO del 25 al 31 de marzo, horóscopo semanal

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Tu imaginación creará magia. Atraerás eso que tanto deseas. Has logrado expandir tus alas, subir tu autoestima y enfoque.

Te volverás un imán para que tus sueños se vuelvan realidad. Conocerás a gente influyente. Reconocerán tu trabajo y hasta puedes conseguir un mejor empleo, que te dejará con la boca abierta por el excelente pago que recibirás. Se vuelve a abrir el casillero del amor. Esta vez no te decepcionará. Encuentras al doctor perfecto.

No te pierdas: Virgo, horóscopo anual 2025

Virgo, horóscopos

Mira: Amuletos 2025 según tu signo del Zodiaco: Canaliza energía positiva y atrae buena fortuna, protección y éxito

SAGITARIO del 25 al 31 de marzo, horóscopo semanal

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Estás conectando intensamente con tu alma gemela, con gran alegría en tu corazón. Si no tienes pareja, ábrete a conocer a alguien, aunque sea a través de las redes sociales. Valdrá la pena.

Tu familia no tomará las mejores decisiones. Eso te hará sentir incómodo por varias semanas. Laboralmente, a partir de la entrada de la primavera todo irá mucho mejor. El eclipse del 28 de marzo te despertará y romperá todo el autoengaño. Evolucionas como persona.

No te pierdas: Sagitario, horóscopo anual 2025

Sagitario, horóscopos / Canva

PISCIS del 25 al 31 de marzo, horóscopo semanal

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Estás esforzándote y pones lo mejor de tu parte. Te has puesto las pilas para lograr tus sueños. En tu carrera entras a otra etapa. Subirás peldaños y estatus, con mejor sueldo y prestigio. Sales del estancamiento que te acompañó recientemente.

Mejora tu imagen física. Lucirás más bello. Cuidarás más tu dieta, con ejercicio moderado. Sueltas la preocupación por la familia. Dejarás que ellos abran sus alas por sí mismos.

No te pierdas: Piscis, horóscopo anual 2025

Para conocer más sobre tu fortuna o saber acerca de tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas , ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .