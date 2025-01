Horóscopo semanal del 28 de enero al 03 de febrero de 2025 ¡Todos los signos!

Esta semana, el signo de Acuario brilla con su carácter humanitario, sensible y solidario con todas las causas sociales. Aunque puede parecer distante o frío al principio, la lealtad que muestra hacia sus amigos es realmente impresionante. Con un gran deseo de impulsar cambios positivos, Acuario se destaca por ser inspirador y progresista. Su increíble creatividad y alta capacidad de socializar y hacer amigos hacen de este signo una verdadera fuerza transformadora.

ARIES, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Hay aclaraciones que tienes atoradas por miedo a ser insistente, por no presionar o por no meter tensión. Sin embargo, eso te trae distraído e inquieto. No sabes qué postura tomar. Ya se trate de algo amoroso o laboral, será importante decirlo de forma clara y ecuánime para retomar tu paz. Laboralmente el año empezó lento, pero a partir del 18 de febrero notarás mejoría. Cuida el sistema respiratorio y los pulmones.

Aries

TAURO, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Este año será de gran prosperidad laboral y económica, siempre y cuando salgas de tu zona de confort. Cambia tus rutinas, haz llamadas y reconéctate con colegas y personalidades de tu medio, con quienes armarás grandes proyectos. Olvídate de los fracasos o errores del pasado. Sirvieron para limar la soberbia. Estás listo para empezar un nuevo capítulo exitoso, como en tus mejores tiempos.

Tauro, horóscopos / Canva

GÉMINIS, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Resolverás situaciones prácticas y digitales que atoraban tu trabajo. Lograrás avanzar como hace mucho no sucedía. Prepárate para recibir una montaña de nuevos proyectos que te sabrán a gloria y subirán tu autoestima, que estaba muy herida. Estarás inspirado y creativo. Tu mente estará enfocada. Aprovecha y echa a andar todo lo que anhelabas. Volverás a brillar como antes.

Gemini zodiac sign, gold glitter, Horoscope Astrology background, Gemini, on dark background / Pixabay

CÁNCER, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

La melancolía se volvió tu amante y se metió hasta en tu cama. Estás hipersensible y nada te acomoda. Toma

en cuenta el gran cambio planetario que sucede. Júpiter, el expansivo y protector, entrará a tu signo el 9 de junio. Tu avance y victoria serán excepcionales. Nada ni nadie te parará. Volverás a tocar el cielo. Mientras tanto, sé sincero contigo mismo sobre qué deseas hacer realmente. Mejora el amor de pareja.

Cáncer, horóscopo 2025

LIBRA, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Ya te acostumbraste a tener temores e inseguridades sobre tu cuerpo, edad o situación actual. Abre los ojos y date cuenta de que todo mejorará y se abren puertas para ti en este 2025. Cualquier cosa o proyecto que empieces ahora dará buen fruto. Las nuevas personas que entren a tu vida se quedarán por muchos años. Los doctores y tratamientos que escojas serán de gran ayuda. Y el amor que suceda te amará por siempre.

Libra, horóscopos

CAPRICORNIO, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Sientes la liberación del yugo de Plutón, que ya se fue a Acuario. Entras en un periodo de estabilidad laboral. Habrá prosperidad y mayor flujo económico, lo que te hará sentir alivio, porque traes pagos y situaciones atrasadas por resolver. Los proyectos que llegan serán propicios, con gente decente y seria. Si estás en pareja, decidirán dar ese paso hacia delante para vivir juntos. Si estás soltero, llega un buen amor.

Capricornio, horóscopos / Canva

LEO, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

No aplaces decisiones en las que urge pronta acción y solución. Las recientes alineaciones y tránsitos planetarios te avisan de que todo se está moviendo muy rápido. Hay que cerrar ciclos impecablemente, finiquitar todos los pendientes, tanto laborales, como personales. Entonces podrás entrar en el siguiente ciclo para degustar los manjares que la vida te tiene preparados. El amor cruza por un momento raro.

Leo, horóscopos

ESCORPIÓN, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Estás vigoroso, con ganas de comerte el mundo. Resuelve temas del pasado, aclara ciertos puntos y haz cuentas claras para que todo quede saldado y finiquitado. Lo estás haciendo con ecuanimidad y buena disposición. Sigue la buena racha laboral que te acompañará todo este año. Con la pareja no tienes ganas de tocar ciertos puntos álgidos en este momento. Espera a estar más descansado. Es lo mejor para mantener el amor.

Escorpión, horóscopos

ACUARIO, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Urano te hará sentir que quieres experimentar cosas nuevas, dedicarte a diferentes ramas de tu carrera o cambiar por completo. Será todo un acierto, aunque todavía le puedes sacar jugo a lo que haces actualmente. Hay un tema tenso con la pareja relacionado con el dinero, ya sea que no puede darse el encuentro por ese motivo, o que no estés a gusto con su participación económica.

Acuario, horóscopos

VIRGO, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Dejarás tanto atrás que ahora mismo sientes un vacío. Hay tantas cosas nuevas en tu vida, que tienes que moverte de tu zona de confort. Luces estupendo y mejor que nunca. Que eso te dé la fuerza para desprenderte del pasado y seguir adelante. Por ahora seguirás en tu trabajo. Acabarás de pagar deudas. Cuidarás tu dieta, salud y ejercicio. Se desbloquea, al fin, tu zona del amor. Vuelves a abrir tu corazón.

Virgo, horóscopos

SAGITARIO, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Te ofrecerán un proyecto que te generará excelentes beneficios. Las alineaciones planetarias recientes pueden causarte dolor de cabeza, náuseas y baja de energía, pero será transitorio. No te resistas a la nueva energía que entra al planeta. Ábrete a lo nuevo. Llega un nuevo amanecer para ti. Lograrás recuperar la abundancia perdida, la alegría, la buena salud y, sobre todo, la paz mental. El amor florece.

Sagitario, horóscopos / Canva

PISCIS, horóscopo semanal, del 28 de enero al 03 de febrero

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Has callado algo que te trae tenso y fuera de tu centro. Sientes que si lo expresas se alejarán de ti, te dejarán de querer, o ya no te mirarán con respeto y admiración. Es el momento perfecto para hablarlo, mostrar tu vulnerabilidad y pedir ayuda, porque la necesitas. “Hoy por ti mañana por mí”. Verás que se recupera la relación, el vínculo o proyecto con cooperación solidaria. Será una gran lección benéfica para ti y para todos.

