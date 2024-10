Horóscopo semanal del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2024, ¡todos los signos!

Estamos en la temporada de Escorpión, las personas nacidas bajo este signo se destacan por su energía emocional. Aunque es celoso, compulsivo y obsesivo tiene la capacidad de parecer tranquilos aunque por dentro podría arder un volcán. Es un signo intenso, con energía emocional única en el zodiaco. Creativos y trabajadores incansables. Su rendimiento es excepcional.

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Tendrás conversaciones y replanteamientos familiares respecto a asuntos que involucran bienes, propiedades y legados. Financieramente, obtendrás buenos rendimientos en tus inversiones. Hay buen flujo laboral estable.

Será hasta la primavera del próximo año cuando los nuevos negocios prosperen. Si empiezas una relación o coqueteo, tomará su tiempo, pero hay avances. No realices desembolsos que impliquen deudas. Demuestra tu sexualidad. Te conviene.

Aries / Canva

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Es perfecto que quieras innovar con tus nuevos proyectos, pero conviene ser moderado, apegarte a las rutinas planeadas e ir poco a poco introduciendo lo nuevo. Si se trata de tu salud y cambias de médicos, no tomes al pie de la letra lo que te indican. Pregúntale a tu cuerpo e intuición. Te urge una desintoxicación corporal sin tanto medicamento. Evita irritar a tu pareja y a las personas que están a tu derredor, para no crear discusiones y polémica. Opta por el diálogo.

Tauro / Canva

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Haz tu trabajo con todo el corazón, implementando los nuevos conocimientos que has adquirido. Tu labor hablará por sí misma y pronto te promoverán. O si trabajas independiente, verás florecer tus negocios con mejor economía. 2025 tendrá que ir acompañado de mejor mercadotecnia digital para lograr abundancia plena. En el amor, evita reclamos, provoca reconciliaciones y cercanía. Tu encanto sexual será irresistible. Toma magnesio con potasio para las articulaciones.

Géminis / Canva

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Trata de no estar a la defensiva, porque atraes separabilidad. Ábrete a las nuevas tendencias, fórmulas y circunstancias de la modernidad. Será la única forma de introducirte en el nuevo mundo, lograr tus objetivos, amar y ser amado. No te aferres a lo que te funcionó antes, porque ya no existirá más. Evita roces y discusiones con jefes o compañeros de trabajo. Sé sabio

y no te alteres, la inteligencia emocional será la clave. Llegan oportunidades de ganar más dinero.

Cáncer / Canva

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Tratas de subir tu ánimo y vibración para no perjudicar las siguientes decisiones laborales que urge tomar. Para producir buenos efectos entre tus trabajadores y proyectos, muestra aplomo y conocimiento profundo de los temas. Por ahora, ahorra todo lo que puedas, sin gastos innecesarios, porque será hasta la próxima primavera cuando progreses. No descuides la relación de pareja. Sé más detallista. Llega una tremenda tentación sensual

Leo / Canva

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Tu don de gente y simpatía te abrirán muchas puertas sociales

y laborales estos días. Conviene ir a las invitaciones y reuniones de la oficina porque conocerás a personas importantes que serán valiosas para tu futuro cercano. Aunque haya despidos en tu empresa, tú permanecerás vigente. Suelta los despilfarros. Es hora de pensar sabiamente para crear abundancia y riqueza. Cuidado con los cambios de clima. No esperes a ser requerido en el amor. Da el primer paso.

Virgo / Canva

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

No trates de forzar o apurar acontecimientos. Sé flexible ante los inconvenientes. Si las cosas no salen en los tiempos esperados, aun así lograrás tus metas. En tu trabajo te pedirán y reclamarán mayor presencia, participación y comunicación pertinente. No te justifiques ni pongas pretextos. Acepta, ofrece disculpas y disponte a mejores resultados. Cuidado con los contratos que firmas, sobre todo de vivienda. Muestras inseguridad con la pareja. ¡Aguas! No es sexy.

Libra / Canva

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Quizá se te subieron los humos o fuiste arrogante, protagónico o enérgico con tu entorno laboral o gente alrededor. No habrá queja si ahora te inclinas hacia las emociones, sentimientos, tus afectos y familia. Entenderán que estabas presionado. Los resultados finales de tu labor serán muy halagadores. Llegan pagos y cuentas inesperadas que habrá que solventar. El hielo con la pareja se solucionará con caricias candentes. Llega aventura sexual.

Escorpión / Canva

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Tu casa será tu reino y la interacción y convivencia familiar será una delicia. En lo económico y financiero las cosas no están fáciles. Una restructuración desde la raíz hará falta en tu carrera. Necesitarás colaboradores expertos que le den impulso y notoriedad a tu empresa o proyectos. Has gastado a manos llenas y quizá has tomado malas decisiones que ahora habrá que reparar. El amor va viento en popa, pero aún no vivirán juntos ni hay matrimonio en puerta.

Sagitario / Canva

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Existe de todo en tu vida ahora. Hay progreso en algunos proyectos que te ilusionan, pero también hay piedritas en el camino que te traen tenso y de mal humor. No metas las manos al fuego por personas, trabajadores o compañeros, porque hay razones que desconoces. Analiza con detenimiento tu economía y contabilidad. Atente a los números. Mejora la relación de pareja. Hay viajes románticos. Te urgen nuevos médicos y tratamientos modernos.

Capricornio / Canva

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Tu salud deberá ser tu prioridad ahora. Necesitas mayor vitalidad: El magnesio con potasio pueden ser tu solución. Chécalo con tu médico. Mantente en tu trabajo actual, mejóralo, especialízate, modernízate y amplía tus servicios. Las ventas navideñas pueden darte buenos resultados para nivelar tu barco económico. Dale permiso de entrar a ese amor que llega. Regálate más pasión, abrazos y besos. Tú puedes dar el primer paso. No te esperes.

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Si vas a remodelar, pintar o mejorar tu hogar, hazlo con esmero y con especialistas, de otro modo tendrías una desagradable experiencia. Serás reconocido por tu trabajo y recibirás halagos y propuestas. No te compliques la vida en labores que no son lo tuyo. Enfócate y florece en lo que realizas. Se abre la oportunidad de hermosos romances, enamoramientos y aventuras tiernas. No por un arranque eches todo a perder. Sé prudente y endúlzate.

