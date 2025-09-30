Horóscopo semanal del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2025, ¡todos los signos!

Seguimos con la época Libra (del 23 al 29 de septiembre). Las personas nacidas bajo este signo son curiosas, con gustos dispersos y muy versátiles. Diplomáticas, románticas y les encanta conversar. Sus ojos son grandes, bellos y expresivos. Tienen una inteligencia estratégica. La estética y todo lo visual es su fuerte. Les cuesta trabajo decidirse. Distraídas. Rebeldes y caprichosas.

Aries del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Cierras ciclos, sanas heridas y sueltas el pasado. La vida así lo exige. Hay nostalgia. Quizá aquellos a los que más ayudaste te han traicionado, para probar tu grado de evolución y tu capacidad de perdonar y soltar. Tu sistema de valores cambia, para transformarte en una nueva persona más sabia y flexible. Permitete llorar, vivir los duelos. Haz contacto con tus sentimientos. Hay viajes a la vista. Comprarás lentes nuevos.

Tauro del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo.

Das un salto cuántico con grandes avances en tu vida.Ya saliste del estancamiento y la mala racha. Tus planes y proyectos avanzan. Seguramente quieres viajar, ampliar tu círculo de amistades, vivir con otras personas, cambiar de residencia o de casa. Tu conexión con Dios y la divinidad se fortalece.

Sentirás sus milagros. Emprendes nuevas aventuras laborales. Te independizas y entras al mundo de las comunicaciones.

Géminis del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Estás liberado de algo que te oprimía. Culmina una etapa de obstáculos y retrasos. Se abre la fama y el prestigio. Recordarás a personas que ya están ausentes, para acabar de perdonar, agradecer la lección y renacer. Entras en etapa de paz y armonía. Te vuelves a apasionar por tu labor. Profundizas, investigas y mejoras. Logras éxito. Después de un enfriamiento, tu corazón se vuelve a abrir para amar a todos.

Cáncer del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Hay entrevistas de trabajo, juntas, pláticas sobre salarios, prestaciones y contratos. Necesitas ir por lo que sigue, para mejorar tus finanzas. Aunque estés acompañado te sientes solo e incomprendido, pero un rayo de luz entra a tu corazón desde la divinidad para pedirte que abras tu corazón para recibir a tu nueva tribu y familia de luz. Mejora tu relación con el dinero y fluirá fácilmente. Hay viaje importante en breve.

Leo del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Llega un gran éxito financiero y laboral. Al fin se logra ese proyecto, contrato o presupuesto. Todo se dará alrededor de criterios encontrados y costará trabajo reconciliarlos. Puede que decidas hacer tu testamento o aclarar algo relacionado con legados. Si buscas trabajo, te contratarán en alguna ciudad o país diferente al tuyo. Será una excelente experiencia. Harás nuevos estudios o entrenamientos.

Virgo del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Sube las antenas. Te llegan muchas señales de la divinidad que te indican el nuevo camino laboral y económico que se abre para ti. Apunta por escrito las nuevas ideas y no las olvides. Son la llave que abrirá las puertas.

Romper patrones de la infancia y quitarte culpas forma parte del trabajo energético terapéutico que te piden los astros para tu liberación. Puede traicionarte alguien del trabajo. Buscarás algo mejor y llegará.

Libra del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Hay reuniones, celebraciones y recompensas por tus esfuerzos. Es un excelente momento para perdonar y perdonarte por las omisiones pasadas y permitirte un nuevo despertar. Estás por entrar en una etapa dulce y reconfortante, creativa. Se desvanecen los conflictos con hijos, parientes y amores del pasado. Quedarás libre para un nuevo amanecer. Puede haber ascenso laboral, cambio de casa u oficina. Las ventas serán una buena opción

Escorpión del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Es una semana de éxito y resplandor, con oportunidades maravillosas que te harán brillar y destacar en tu medio laboral. Se te ocurrirán grandes ideas perfectas para tu futuro económico y asegurarte estabilidad aun en la tercera edad. Puede haber descomposturas, o bien, bloqueos en calles que impidan tu libre acceso. Tus jefes serán muy exigentes en la justificación de gastos. Saldrás adelante y salvarás la situación.

Sagitario del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Se presenta una excelente oportunidad laboral que traerá el dinero que tanto requieres. Hay estudios de especialidad de algo que te apasiona. Visitarás lugares llenos de belleza. Decidirás soltar todo lo tóxico en tu vida. No será fácil. Se trata de personas muy cercanas. Hazlo con tacto, diplomacia y gracia.

Suelta los proyectos que no avanzan. Enfócate en lo que sí te funciona. Tendrás muchas dudas acerca de tu pareja.

Capricornio del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Cambia tu perspectiva sobre el amor y la vida. De aquí en adelante soltarás muchas cosas, personas y circunstancias que te drenaban la energía. Recobrarás tus verdaderas amistades y solo dejarás entrar a tu hogar a muy poca gente valiosa y cercana. Aprendes a recibir, tener paciencia y descansar lo necesario. Generarás más dinero con proyectos novedosos que no te costarán trabajo. Puede haber boda o reconciliación a la puerta.

Acuario del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Oras y pides mucho a los cielos para que te envíen las respuestas y señales del camino a seguir. Ya están llegando. ¡Sube las antenas para escucharlas! Se te pide alejarte de dramas, chismes, quejas o escenarios paranoicos.

Entra en la paz interna. Ve despacio en el amor con esa persona que te gusta, sin tanta expectativa. Fluye y deja que se construya la relación sin tanto requerimiento. Llega un buen trabajo.

Piscis del 30 de septiembre al 6 de octubre, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Tus guías espirituales invisibles te piden que, para lograr los grandes cambios que deseas, es necesitarlo deshacerte del enojo, la ira y las energías densas en tus pensamientos. Quizá vives circunstancias que no quieres.

Vas a encontrar solución, porque la transición llega a su fin. Puede haber un leve incidente médico. La docencia es una buena opción para ti. Sin duda, llega un excelente trabajo bien remunerado.

