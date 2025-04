Horóscopo semanal del 8 al 14 de abril de 2025 ¡Todos los signos!

Como Aries, eres un enigma que despierta curiosidad y admiración. Detrás de su mirada llena de determinación se esconden los secretos de una personalidad fascinante.

Desde su energía desbordante hasta su valentía intrépida, cautiva con su magnetismo único. Amas la adrenalina. Eres adicto a la aventura.

ARIES del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Tras semanas de retos fuertes y desazones, abril te ofrece grandes bendiciones. Las cosas se facilitan. Vuelves a tener aciertos épicos como en tus mejores tiempos. Te pones la corona de éxito. Los eclipses de marzo te sacudieron, pero gracias a ellos soltaste lo que te estorbaba para avanzar. Subirás tu vibración y frecuencia. Tendrás una cita romántica apasionada, aunque esa persona no se quedará para

Aries

TAURO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

La energía de los eclipses de marzo movió todos tus cimientos. Estás ante cambios contundentes. Te sacarán de tu zona de confort y te impulsarán. Sé flexible y abierto de mente. Muévete a donde el viento te lleve, aunque con los pies en la tierra. Hay nuevos amigos y aliados. Las aventuras y sorpresas agradables están por llegar. Se acabó la espera que desespera. Entra un nuevo amor a escena.

Tauro, horóscopos / Canva

GÉMINIS del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Llega a ti una vibración y frecuencia diferentes que trae renovación total. Sal de tu burbuja y ve a algún lugar cerca de la naturaleza para gozar de esa vibra y llenar tus pulmones y tu vista con parajes inspiradores. Tu mente necesita urgentemente un refresh, reconectarse con el presente, con tus emociones y sentimientos, sobre todo con tu cuerpo. El amor mejora después del 10 de abril.

Géminis, horóscopos

CÁNCER del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Eres muy sensible. Resentiste las energías de los eclipses de marzo más Mercurio retrógrado, que termina el 10 de abril. Seguro hubo retos y nudos que desatar, decisiones fuertes.Algunas tú las tomaste, pero otras llegaron de sorpresa, como una avalancha. Aunque te parezca una fatalidad, comprobarás que es lo mejor que te pudo pasar. Te movieron de lugar y circunstancia. Báñate con agua de romero. Te aligerará y limpiará.

Cáncer, horóscopo 2025

LIBRA del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Tuviste semanas en las que todo te salía al revés y nada te fluía, con pruebas dignas de un guerrero ninja. A partir de esta semana todo vuelve a su lugar y se acomoda. Empiezan a llegar las buenas noticias, la ayuda oportuna y las respuestas a tus enigmas. Lo importante es comprender por qué sucedió. Se rompen todos los esquemas. Era necesario para que lo nuevo pudiera entrar. Recuperarás algo valioso que habías perdido.

Libra, horóscopos

CAPRICORNIO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Después de un fuerte disgusto que te dejó sin aliento, llega la calma y unas semanas de relajación y preparación. Podrás ejecutar en tiempo y en forma esos proyectos que traes entre manos que no habían podido cuajar, por la presencia de los eclipses de marzo y por Mercurio retrógrado. Aparecen aliados y ángeles terrenales que te ayudarán y facilitarán el proceso. Tu pareja tratará de reconquistarte con detalles tiernos.

Capricornio, horóscopos / Canva

LEO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Has hecho un trabajo estupendo al analizar tu vida, tu forma de ser, tu capacidad laboral actual y la pasión que habías perdido y que recobras. Ahora entiendes el porqué de todo lo que te ha pasado, con agradecimiento y energía renovada para ir hacia delante una vez más. Mide tus palabras. Hay muchos ojos y orejas pendientes de ti. Por lo menos, hasta el 11 de abril, cuando mercurio ya estará directo.

Leo, horóscopos

ESCORPIÓN del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Tu mente pasó por un torbellino de sensaciones. Notaste que sabes defenderte maravillosamente. A partir de esta semana empiezan a entrar la calma y la relajación. Querrás pasar unos días en casa en silencio. No aceptes más trabajo del que puedes asumir. Tu cuerpo está cansado. Mercurio retrógrado te empujará a decirle a tu pareja todo lo que traías atorado en la garganta. Pondrás límites claros.

Escorpión, horóscopos

ACUARIO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

La vida te ha sacudido. Te ha mostrado la verdad en todos los aspectos, tanto en lo laboral, como en lo económico y emocional. No calculaste bien las consecuencias de tus acciones, te faltó administración financiera o te diste cuenta de que volabas sin aterrizar. Ahora, aunque sea difícil, la realidad está ante tus ojos para que reorganices tu vida y vayas por proyectos, finanzas y negocios mucho más prósperos y efectivos.

Acuario, horóscopos

VIRGO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Los eclipses de marzo y Mercurio retrógrado te empujan a salir de los lugares donde ya no encajas, de las situaciones que no te suman ni te inspiran a ser mejor. Llegan nuevos amigos y proposiciones de trabajo magníficas para empezar a la brevedad. Libérate de la tremenda coraza con la que te habías protegido para no ser herido. Es preciso quitártela para que entren el amor, la abundancia y la buena suerte.

Virgo, horóscopos

SAGITARIO del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

La vida te pide mayor compromiso y seriedad para cumplir tus sueños y metas. Habrá que hacer una agenda detallada, con horarios y actividades, y seguirla al pie de la letra. Por alguna razón estás muy volátil y despistado. Urge aterrizar y ponerte las pilas con acciones muy concretas, planear, pedir consejo y reinventarte una vez más. En el amor habrá cercanía y disposición para estar juntos.

Sagitario, horóscopos / Canva

PISCIS del 1 al 31 de abril, horóscopo semanal

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Tuviste la valentía de salir de tu zona de confort. Seguro vives alguna aventura sensacional y fuera de lo común. Aunque hay algunas cosas que no te gustan, al menos ganas libertad al ampliar tu panorama enormemente. Ya no hay vuelta atrás. Todo te empuja hacia delante y hay mejoría en todos los sentidos. Gastarás en comodidad y viajes que te harán muy feliz. Ese amor que se asoma trae risas y buena vibra.

