Horóscopo semanal TVNotas del 23 al 29 de enero

Acuario

¿Qué le deparan los astros a Acuario?

Estás aprendiendo a amar, ceder, tener consideración por el otro. Subes tu autoestima, pero también la de tu compañero. Es un momento precioso en el que puedes lograr estabilidad amorosa. Te decides a salir de tu comodidad para entrar en nuevo trabajo o negocio productivo.

¿Qué le deparan los astros a Aries?

Retomarás el amor. Harás todo lo que esté en tus manos para mantener la flama encendida, para encontrar mayores salidas, distracciones que le inyecten sabor al caldo. Después de conocer a tantos sapos, hoy sabes que tienes algo valioso en casa y que vale la pena luchar por ello. La sensualidad mejorará.

¿Qué le deparan los astros a Tauro?

Le has dado prioridad a muchas cosas en tu vida, pero no al amor. Quizá tienes que hacerte una alineación de chakras, para que tu segundo chakra anaranjado se active. Consulta a un especialista en sanación alternativa. Estás a punto de experimentar milagros en tu mundo laboral. Te pagan el dinero que te deben.

¿Qué le deparan los astros a Géminis?

Las puertas del amor se abren. Estás preparado para un amor tranquilo que se quede y comparta lo mejor de la vida. Ahora sólo falta hacer algo de ejercicio para activar tus chakras y mejorar tu condición física y mental. Así estarás al 100% para lograr un nido armónico y feliz. ¡Es tu año de suerte, fama y prestigio!

¿Qué le deparan los astros Cáncer?

El tema del amor ocupa tu vida. Quizá estás casado con “cierta idea” errónea de lo que es mejor para ti. Quieres que te deje hacer lo que te da la gana. Para la fiesta son los amigos, para lograr pareja hay que comprometerse con respeto, cambio de ideas, equilibrio de las emociones. Te llega un empleo a tu medida.

¿Qué le deparan los astros a Leo?

Aunque en el amor hay que ceder, no se trata de aguantar al grado de enfermarte y no decir lo que piensas o sientes. Pon tus límites, pero no dejes de hacer lo que quieres. No aflojes en seguir tus sueños por hacerle feliz. Porque llegará el día del hartazgo y el rayo romperá tu hogar. Logras colocarte en un buen trabajo.

¿Qué le deparan los astros a Virgo?

Sientes que no mereces mucho y, por tanto, aguantas ciertas cosas de tu pareja que no deberías. Rescata tu individualidad, para que lo que compartas sea más equitativo y no te sientas usado. En febrero pensarás seriamente en empezar a buscar otro trabajo, o pedir aumento o nuevo puesto con mejoras.

¿Qué le deparan los astros a Libra?

No tengas miedo del amor. Sin darte cuenta le das la vuelta. Tener lazos profundos te da terror debido a malas experiencias del pasado. Cerrar el corazón es mucho más doloroso que la decepción amorosa. Los amores son ensayos hasta dar con tu alma gemela. Date ese regalo magnífico. Logras entradas económicas.

¿Qué le deparan los astros a Escorpión?

Si tienes pareja todo andará bien. Sin emociones que te hagan temblar el alma de felicidad ni pasión. Puedes mejorarlo. Métele imaginación. Si eres soltero, pide a tus ángeles guardianes y en especial al ángel Chamuel, que es el encargado del amor, que te escoja a tu alma gemela y te la envíe.

¿Qué le deparan los astros a Sagitario?

El amor florece en tus manos, mejora en gran medida tu relación de pareja junto a la economía. Decides dejar de sentirte miserable y quieres entrar a la abundancia ilimitada, lleno de amor, familia, negocios fructíferos. Hay recuperación económica y laboral. Reencuentras tu rumbo y lugar en la vida.

¿Qué le deparan los astros a Capricornio?

Ya no pones tantas barreras ni tantos requisitos en el amor. Dejas que se acerque el otro. Le das cabida en tu casa, espacios, sexualidad y corazón. Es momento de crear una familia. No te conviertas en un viejo joven lleno de achaques que solo piensa egoístamente en lo material. Pídele al ángel Casiel que abra tu corazón.

¿Qué le deparan los astros a Picis?

Comprendes que no se puede forzar el amor. Cuando hay que batallarle tanto y no hay entendimiento ni paz hay que soltar. Los viernes pide al ángel Chamuel que te envíe tu alma gemela. Él es el encargado del amor y romance. Te llegan nuevas aventuras laborales. Estás listo con la voluntad de avanzar y lograr tus sueños.