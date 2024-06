Horóscopos del 25 de junio al 01 de julio, ¡todos los signos!

Del 22 de mayo al 23 de junio estamos en la temporada de Cáncer. Las personas que nacieron bajo este signo poseen una gran sensibilidad emocional y una profunda fe en sus convicciones. Tienen una poderosa intuición para descifrar a los demás. Saben dónde quedarse y cuándo retirarse a tiempo en momentos de riesgo. Tienen la capacidad de renacimiento permanente, cuando no se retraen.

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

No te preocupes si estásdándote tu tiempo y disfrutando relajación. Te hacía falta. Marte te ha traído situaciones complicadas que atender con personas poco sensibles e irascibles. Trata de llegar a acuerdos en lugar de querer tener la razón. Será lo más sabio. Ha habido más desembolsos que entradas de dinero. Te nivelarás en julio. Desearás estar en casa y no moverte mucho hasta que el caos afuera ceda y regrese la calma. Haces bien.

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Cuidar tu salud, dieta y ejercicio serán la base para el cambio radical que buscas. No te automediques ni ingieras productos porque están “de moda”. Las frutas, verduras y el agua alcalina serán tus mejores aliados. Logras mejorar tus ingresos, aunque en pequeña medida, pero vas por buen camino. Si estás soltero alguien del pasado te vuelve a buscar. No conviene volver a abrir ese ciclo. Al contrario, ciérralo porque alguien nuevo está por entra

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Marte te dará el empuje que necesitas, la decisión y la claridad mental para acabar esos proyectos y trámites que

te tienen tenso. Júpiter en tu signo expande tus horizontes regalándote suerte excepcional. Sube las antenas y lánzate a lo grande. Vuelves a triunfar como en tus buenos tiempos. Olvídate de la falsa modestia y atrévete a brillar. Mejora la economía y te llega dinero extra por donde menos lo piensas. Aciertas en inversiones y nuevos negocios.

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Estás melancólico porque viene tu cumpleaños y te cuestionas situaciones existenciales, económicas y amorosas. Alégrate porque Júpiter te regala buenos negocios que están por llegar, aunque ¡aguas!, no todo lo que brilla es oro. Mide bien antes de aceptar, porque no querrás volver a esclavizar todo tu tiempo y energía. Elige bien ya que tendrás la oportunidad de escoger lo más conveniente. Deberás confesar lo que sientes o ya no quieres de cierta persona.

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Mantienes tu proyecto o trabajo actual contra viento y marea. Quizá sientas que tu equipo de trabajo no está comprometido y hacen las cosas mecánicamente. Aun así, logras tus objetivos y todo sale bien. Cuidado con la mala postura encorvada. Conviene acudir a un quiropráctico para que te alinee la espalda. Sé sincero contigo mismo respecto a la relación de pareja. Quizás es tiempo de modificarla o ¿cambiarla? Júpiter mejora tu economía para pagar tus deudas.

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Ha habido discrepancias con tus jefes o personas de autoridad. Ya no te sientes el consentido ni privilegiado y

eso te trae de mal humor y de pocas pulgas. Pronto pasará

ese síntoma y todo volverá a la normalidad. Aunque es un aviso de empezar a moverte y buscar otras alternativas. Decídete y pon manos a la obra. Has estado muy distraído de tus objetivos evadiéndote con cosas, amistades y consumos que no valen la pena. Aterriza y enfócate. Tendrás que ir al dentista.

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Te cuestionas desde lo profundo tu situación actual previniendo el futuro. Sabes que tienes que hacer ciertos ajustes y mejoras, reforzar los lazos familiares y sociales con gente que te respalde y esté cerca en las buenas y en las malas. Habrá que comprar lentes para ver mejor. Acepta que estás cambiando mucho y que esta nueva personalidad requiere de más amorcito, diversión, charlas interesantes y actividades gratas. Se sostiene tu economía.

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Si estabas preocupado por temas laborales y su continuidad, ten la seguridad de que todo volverá a marchar de maravilla después de una leve interrupción por temas internos de la empresa o proyecto actual. Hay pasión candente con la pareja o pretendiente con acercamiento y gozo. Estarás social. Revisarás ciertas descomposturas del hogar, impermeabilización, pintura, tuberías y baños. Cuidado con los cambios bruscos de temperatura. Lucirás bello y guapo, jovial.

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Hay suerte en los negocios. Tu mente y vibración están brillantes y lúcidas como hace mucho no lo sentías. Hay viajes interesantes. Entra gente nueva a tu vida que te abre horizontes liberándote de viejos patrones de comportamiento y creencias limitantes. Seguramente estás muy enamorado de alguien y eres bien correspondido. O bien, está por entrar a tu vida esa persona que tanto anhelabas. Logras multiplicar tus ingresos de la forma más insospechada y con tecnología moderna.

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Justo cuando empezabas a desesperarte por la rutina enajenante, llega una excelente propuesta y proyecto que te ilusionará y activará como te gusta. Conviene tener unos días de recogimiento en tu hogar para recuperar energía, meditar y escuchar tu música preferida. Come ligero porque tu estómago está resentido. Puede que te hagan falta minerales, chécalo con tu doctor y toma al día un vaso de agua mineral. Te rodearás de gente joven que te dará vitalidad.

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Trata de aterrizar lo más posible los proyectos que traes entre manos. Diariamente da pasos firmes hacia tus objetivos y no te distraigas. Has estado melancólico por temas de amor. Quizá tienes que soltar esa “idea fija o prototipo” de pareja, porque no te funcionó y no lo hará. Ábrete a la existencia para que llegue el mejor amor, nada que se parezca al pasado. Acepta los negocios o tipos de trabajo que llegan, te están preparando para algo mejor. Mejora tu economía.

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Revisa tu contabilidad, cuánto gastas mensualmente y cuánto ganas, así podrás administrarte mejor o ponerte las pilas para ganar el dinero que requieres. Te pondrás en forma haciendo ejercicio y regresando a tu dieta, porque tu salud todavía no está al cien. Si no comprendes por qué tu pareja o pretendiente no te está correspondiendo, checa lo que dices, lo que haces, si le das su lugar e importancia al otro y si estás enviando las señales correctas y claras.

