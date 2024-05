Horóscopos de la semana del 21 al 27 de mayo: ¿Qué le depara el futuro a Géminis y al resto de los signos?

Las personas del signo de géminis son los más amorosos de todos. Son personas seguras de sí mismas y extrovertidas.Tienen una personalidad cambiante y despistada.Tienen el don de la palabra y el lenguaje. Pueden ser grandes escritores, periodistas y creadores. Comunicar y dar a conocer nuevos conceptos es su destino, misión y servicio.

Aries 21 de marzo al 20 de abril

Es una semana para ser fuerte, enérgico y decidido. No caer en “chantajes”, ni familiares ni de jefes que quieran dorarte la píldora. Defiende tus puntos de vista, aptitudes y profesión al máximo. No estás para mendigar nada a nadie. El mundo de las conferencias y talleres para empresas te espera, en la modalidad de “pago por evento”. Así podrás aumentar tu economía. Necesitas espacio mental para reinventarte fuera de presiones y exigencias.

Leo 24 de julio al 23 de agosto

Te llega un trabajo extra además del que realizas. Esto mejorará tu economía. Ahora que estamos bajo los cielos de Géminis mejorará tu comunicación con los demás.Sobre todo con personas en tu zona laboral. Vuelves a tener fe, voluntad y ganas de crear algo nuevo, después de decepciones y caídas en el camino. Hay avance y restauración, así que aprovecha esta ventana de oportunidad. Si estás soltero alguien te flechará. Si estás casado urge más cercanía.

Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre

Entras en un ciclo muy favorable para los negocios, inversiones y tratos comerciales después de una etapa de estancamiento e indecisión. Reduce gastos porque habrá que invertir en tu negocio para ganar más a mediano plazo. Hay traslados, mudanzas o decidirás vivir temporalmente en otro lugar. Andas exagerado y posesivo, por lo que puede haber roces con la pareja, así que bájale diez rayitas. Se más ligero y menos obsesivo. Deja que las cosas tomen su curso y tiempo exacto.

Tauro 21 de abril al 21 de mayo

Tus síntomas de ansiedad son por asuntos económicos, pero podrás resolverlo. Ocúpate, pero no te “preocupes” porque estarías comprometiendo tu salud. El proyecto que tienes en mente promete ser un éxito y harás mejoras sobre la marcha. Lánzate sin pensarlo tanto. Lo vas a gozar mucho. Urge ensanchar tu círculo de amistades, gente que te inspire, con quien pasar tus ratos libres y soñar juntos, además de la familia. Hay progreso y recuperación

Géminis 22 de mayo al 21 de junio

El proyecto que tienes en mente no está saliendo como querías al primer intento. Sigue insistiendo, mejorando y adaptando, Pronto tendrás resultados y será el inicio de un camino de éxitos. Estás en época de milagros. Este cumpleaños será mágico y lleno de sorpresas. Llega la inspiración, voluntad, ganas y el poder mental para avanzar al siguiente escalón. En el amor, si estás solo alguien entra en tu vida sin que te des cuenta. Si estás casado, mejora la relación.

Cáncer 22 de junio al 23 de julio

Vas avanzando poco a poquito en tu trabajo y economía, no al paso acelerado que quisieras, pero todo mejora. Habrá que tener más de una opción de trabajo para aumentar tus ingresos significativamente. Si en cada cosa que te metes lo haces a fondo, cuidando los detalles, afinando tu técnica y conocimientos, es seguro que lo lograrás con paciencia y constancia. Estás siendo más consciente de tus gastos y eso ayudará. Surge un romance muy apetecible.

Virgo 24 de agosto al 23 de septiembre

Te saldrá una nueva oportunidad laboral, pero no será efectiva ni con vías a mejorar, así que piénsatelo bien. En junio te llegará algo que realmente valga la pena.Por ahora se sostiene tu labor actual, con presiones y exigencias que ya no quieres aguantar. Falta poco para liberarte. Estás algo alejado de tus amigos y recibirás reclamos, pero necesitas este tiempo para ti mismo, reflexionar y einventarte de pies a cabeza. Lograrás ese amor que tanto anhelas, pero abre tu corazón.

Libra 24 de septiembre al 23 de octubre

Tienes gran inventiva y creatividad. Es lo que te sacará adelante. Cruzas por una excelente racha de productividad. Aprovéchala al máximo. También tu sentido del humor y simpatía han regresado, así que puedes hacerte de nuevas amistades o atraer a aquellas que se habian alejado. Ahora que la inspiración te favorece no dudes en proponer tus ideas en las juntas laborales o mándalas a los nichos que sepas que pueden interesarles. Te sentirás bien acogido y acompañado.

Escorpión 24 de octubre al 22 de Noviembre

Tienes una tremenda vitalidad y estas imparable produciendo y creando. Estás muy enfocado en tu quehacer y tu pareja lo está resintiendo y así te lo hará saber. Mímalo y dale su tiempo y todo volverá a estar bien. Quizá no puedas abarcar todo el trabajo con las empresas que desearías, pero algo mágico y estupendo sucederá y todo se acomodara para tu bien. Urge que vuelvas a comer a tus horas y con dieta de calidad.Tu estómago está protestando. Recibes buenas noticias de extranjero

Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero

Sigues muy preocupado, con miedos e inseguridades. ¿Será por tu salud? Porque a nivel laboral has hecho adelantos y mejoras. La prosperidad no te soltará la mano, así que relájate. Te llegan más propuestas laborales. Solo recuerda no ir más allá de tu fuerza ni te desgastes tanto que no tengas tiempo para gozar de los tuyos. Sientes rutinaria tu relación de pareja. Urge meterle novedad, calidad, intimidad y cercanía. Si estás soltero, llega alguien que te moverá el piso.

Acuario 21 de enero al 19 de febrero

Salen nuevas oportunidades laborales. Quizas algunas en nichos totalmente diferentes a lo que buscabas o estabas acostumbrado. Si la vida te las manda quiere decir que te harán bien y que se ensancharán tus horizontes, “No te pongas tus moños”. En realidad necesitas más dinero y hay que cambiar el chip mental para obtenerlo. Si tienes pretendiente, puede no estar diciéndote toda la verdad. ¡Cuidado! Sí tienes pareja, suéltate y déjate querer.

Piscis de 20 de febrero al 20 de marzo

Tu cuerpo tiende a contracturarse. Es su grito de “alerta” para que pongas en el toda tu atención ¡Cuida tu salud física y mental! Recuperas las ganas y la pasión de antaño para embarcarte en nuevas aventuras laborales con los tintes de creatividad que te caracterizan. Te lo debes a ti mismo. Estás aún en una edad en la que puedes reinventarte y subir a la cumbre de tus anhelos. Llegan aventuras amorosas divertidas y apasionadas. Entre ellas está una pareja potencial. Escoge bien.

