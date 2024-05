Horóscopos del 29 de abril al 5 de mayo: ¿Qué le depara a Tauro y al resto de los signos?

Las personas nacidas bajo el signo de Tauro, que abarca del 20 de abril al 20 de mayo, poseen una serie de rasgos distintivos que los hacen únicos. Con una determinación inquebrantable, los taurinos son conocidos por su perseverancia y resistencia ante los desafíos de la vida. Su búsqueda de estabilidad y seguridad los lleva a valorar las relaciones sólidas y los entornos predecibles. Son personas prácticas y realistas, que toman decisiones basadas en hechos concretos y experiencias previas.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Cupido anda activo y lanzará su flecha. Sucederá cerca de tu trabajo o en un pasillo o restaurante. ¡Habrá romance! Si ya estás casado, querrás darte un aire saliendo con

los amigos para refrescarte y volver al amor. Llegan cambios organizativos a tu zona laboral que no te agradarán, pero tendrás que amoldarte con buena cara. Un nuevo jefe que aún no conoces te favorecerá y creerá en tu trabajo y proyectos. Prepárate para el gran avance. Tu estómago no anda bien.

LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Estarás muy activo resolviendo infinidad de pendientes sorpresivos que llegarán a tu escritorio. Puede que tengas que absorber las responsabilidades de algunos compañeros de trabajo porque van lentos. O bien, ayudarles a hijos o familia a resolver sus dilemas. Cuida de no desgastarte demasiado. Necesitas mucha paciencia y calma. Tu vida irá más fácil en el segundo semestre del mes. Hay renovación del amor si ya tienes pareja. Si estás soltero, por ahora no tienes cabeza para coquetear.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No ha sido fácil el ámbito laboral profesional. Ha habido infinidad de piedritas en el camino

y no sientes que avances como en tus buenos tiempos. Seguramente estás cambiando de rumbo en tu carrera o tratas de ingresar en nuevos círculos ampliando tus horizontes.

Lo más difícil ya pasó y se empezarán a abrir las puertas y se te aclarará el camino a seguir. Llegan los aciertos, aliados, los buenos amores, amigos y viajes cortos que te harán la vida más placentera y abundante.* Es muy difícil que den su brazo a torcer y que cambien su punto de vista.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Un proyecto o trabajo que ya habías descartado porque no te llamaban sucederá en breve. Sentirás que la vida te hace justicia con buena cosecha. Mejora tu economía y podrás pagar lo que debes. Revisa tus cuentas porque pueden llegar gastos que no realizaste. ¡No te confíes! Si estás en pareja se reanima la pasión, y si estás soltero alguien te presentará a una persona atractiva y magnética. Habrá química y atracción mutua. Con la familia no estará fácil la comunicación.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Estarás social saliendo con los amigos y llamando a personas que hace mucho que no ves. Sube tu energía después de una leve depresión. Pon en práctica y lleva a cabo ese magnífico proyecto que tienes en mente, porque te dará excelentes resultados y buena economía. Los casados reanimarán el romance con sus parejas. Los solteros tendrán buenas noticias de parte de ese pretendiente que se estaba haciendo del rogar. Por fin da su brazo a torcer.

CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Los asuntos laborales económicos te han tenido ocupado y preocupado, pues todos los proyectos están en fase de inicio y aún no sabes

si van a cuajar y volverse un trabajo rentable y provechoso para tu economía. Uno de ellos sí tiene gran potencial y pronto tendrás resultados cuantiosos. Sabrás que ese es el camino a seguir. A partir de mayo todo irá mejor en tu vida y carrera. En el amor, puede haber celos y el sentimiento de que no le pones suficiente atención. Conviene ser más detallista.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Los temas familiares se pueden poner candentes. Ayuda y acompaña, pero no te involucres demasiado o saldrás raspado. En asuntos labores te sentirás presionado por tus jefes, quienes quieren resultados a costa de todo. Aunque ahora te parezca difícil lidiar con el ambiente en la oficina, pronto pasará el malestar. Decidirás buscar algo más, pero llegará en el segundo semestre del año. En el amor, sentirás irritable a la pareja y habrá que tratarle con “pincitas”. Si estás solo, por ahora no hay nada nuevo.

LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Quizás aún no ves los adelantos de tus esfuerzos o crees que tus jefes o aquellos de los que recibes dinero no se dan cuenta de tus capacidades, pero no es así. Estás a punto de tener reconocimiento y dar pasos importantes hacia arriba en tu carrera. Estarás nostálgico recordando a personas que estuvieron en tu vida ¡puedes recobrarlas y llamarles o escribirles! Quizás has sido tú el que te ha alejado sin darte cuenta. Urge tener más conexión con el mundo, salir, divertirte y reír.

ESCORPIÓN (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Te sentirás bendecido porque tendrás la oportunidad de tener más de un trabajo o empleo. Claro que requerirás más ayudantes porque se te multiplicarán las actividades y responsabilidades, pero lo harás alegremente porque te encanta lo que haces. Tu mente estará clara y energética, brillante y creativa. Aprovecha al máximo. A los casados les pueden aparecer tentaciones. ¡Cuidado! No dejes ni pongas en peligro una relación estable por algo pasajero. Si estás soltero, llega nueva pareja.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Llega gran actividad laboral y se juntarán los eventos, citas y entregas de proyectos. No todos los de tu equipo trabajarán a tu ritmo ni cumplirán cabalmente, lo que puede sacarte de quicio. Evita las polémicas y mejor resuelve, tolera y huye de las discusiones sin fin. En cambio, tu economía mejora y en el segundo semestre del año llega gran prosperidad. Sentirás que tu pareja no le “echa ganitas”, pero le amas y seguirás ahí igual. Si estás solo, regresa alguien del pasado. Habrá que ir al doctor.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

El proyecto que acabas de empezar promete buenas ganancias y se transformará en un trabajo sólido que durará muchísimo tiempo. Ponle todas las ganas y esfuerzo. No te subas a tu nube ni te distraigas. Ahora más que nunca tienes que dar pasos certeros, firmes y claros. Dejarás muchas cosas atrás, gente, casa o una forma de vida, porque estás en plena trasformación. Asegúrate de que sea para bien, con toda la actitud, optimismo, realismo y disciplina. Llegan aliados y un buen amor.

PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Están sobre la mesa temas delicados, puede ser tu salud o la salud de un familiar que hay que atender y tomará tiempo resolverlo. También los temas económicos laborales necesitan tu atención para mejorar los servicios que ofreces, ya sea actualizando tu publicidad, currículo, tu imagen física y la de tu oficina o casa. Habrá que meterle más al marketing digital para darte a conocer y sentir mayor empata y menos rechazo por las nuevas tendencias. En una palabra, actualizar todo tu software personal.

