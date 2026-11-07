Abuelita cumplió 111 años, tuvo más de 10 hijos y más de 100 descendientes: ¿Cómo vive y cuál es su dieta?

A casi un año de la muerte de la abuelita tiktoker “Ma Nena”, la historia de otra longeva mujer ha conmovido y sorprendido a la comunidad digital.

Una de las historias más impresionantes se escribió este 2026, cuando una abuelita cumplió 111 años de edad, teniendo a una de las familias numerosas de las que se recuerdan. La señora, identificada como Eunice Anício da Silveira, contó detalles sobre su vida. ¿Cuál es su secreto?

Abuelita de 111 años cuenta su secreto para vivir mucho tiempo / Canva

¿Dónde vive Eunice da Silveira, la abuelita que cumplió 111 años?

Eunice Anício da Silveira es originaria de Joanésia, en el estado brasileño de Minas Gerais, quien recientemente compartió su testimonio al portal LongeviQuest, la organización que documenta a las personas más longevas del planeta.

Eunice se convirtió, entonces, en una de las mujeres más admiradas en este momento, no solo por la edad recién cumplida, si no también para mantener “lúcida” después de tanto tiempo.

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Eunice Da Silveira, abuelita de 111 años / longeviquest

¿Cuál es la dieta de Eunice da Silveira, abuelita de 111 años?

En el reportaje realizado por dicho portal, Eunice da Silveira fue cuestionada por su dieta, algo que muchos podrían relacionar con su longevidad. Frente a esto, la abuelita reveló que toda su vida ha residido en el campo, donde obtuvo buena parte de los alimentos que llegaban a su mesa.

No describió un plan estructurado de dieta: dijo simplemente que come lo que produce en sus propias tierras .

A ello suma el consumo frecuente de leche, la única bebida que mencionó de al hablar de sus costumbres. Sin listas de superalimentos ni restricciones.

Según contó a LongeviQuest, durante sus primeros 100 años nunca estuvo enferma ni necesitó tomar medicamentos, un dato que ha alimentado la curiosidad de quienes buscan en su estilo de vida alguna clave de longevidad.

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Eunice Da Silveira, abuelita de 11 años / LongeviQuest

¿Cuántos familiares tiene Eunice Da Silveira?

La vida de Eunice Da Silveira no se entiende sin su familia, la cual, es considerada una de las más grandes. Según datos del portal, en 1932, a los 16 años, se casó con Oswaldo de Carvalho Lage, y el matrimonio se prolongó durante 74 años y 10 meses.

El matrimonio tuvo 15 hijos: dos murieron siendo pequeños y los otros 13 llegaron a la edad adulta, 10 mujeres y tres hombres. Una particularidad curiosa es que todas las hijas llevan María como primer nombre.

Hoy, Eunice tiene nueve hijos vivos, 50 nietos, 88 bisnietos y 52 tataranietos. Para todos ellos es la “Abuela Ninice”.

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