¿Cómo disfrutar la Navidad sin ganar kilos de más?: Consejos para cuidar tu peso

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año: luces, regalos, posadas reuniones y, por supuesto, la comida. Pero entre cenas, postres y bebidas, es fácil que el exceso se traduzca en kilos de más. ¡No te preocupes! Aquí te damos consejos prácticos para disfrutar sin remordimientos y mantener tu peso lo más que se puede.

1. Come despacio y disfruta cada bocado

En las cenas navideñas solemos comer rápido porque todo se ve delicioso o porque estamos distraídos conversando. Pero si comes con calma, tu cuerpo tiene tiempo para reconocer cuando ya está satisfecho.

Mastica bien cada bocado, saborea los platillos y deja unos minutos entre cada porción. Así lograrás saciarte con menos cantidad.

2. Toma agua antes y durante la cena

Un truco muy sencillo es tomar un vaso de agua antes de empezar a comer. Muchas veces confundimos la sed con hambre, y eso nos lleva a servirnos más.

Además, el agua ayuda a la digestión y evita que termines demasiado llena o con sensación de pesadez. También puedes alternar agua con tus bebidas alcohólicas, así te hidratas y reduces calorías sin dejar de brindar.

3. Usa platos pequeños o sírvete poco a poco

Durante las reuniones suele haber buffets o mesas llenas de comida y es fácil caer en la tentación de llenarse el plato. Intenta servirte porciones pequeñas primero.

Si después de unos minutos aún tienes hambre, repite. Usar platos más pequeños o servirse despacio engaña visualmente al cerebro y te ayuda a controlar la cantidad sin darte cuenta.

4. Elige alimentos que te sacien más como fibra o proteína

Si puedes elegir, empieza por los platillos con más fibra o proteína, como ensaladas, verduras, pavo o pescado. Estos alimentos te llenan más rápido y te dejan menos espacio para los postres o guarniciones muy llenadoras.

No se trata de decirle que no a todo, sino de equilibrar lo que comes para sentirte bien.

5. Come porque quieres, no por compromiso

En estas fechas es común aceptar todo lo que nos ofrecen: “solo un pedacito de pastel”, “un poco más de ponche”, “una copita más”. Aprende a decir “no, gracias” sin culpa.

Si algo no te apetece, no lo comas solo por compromiso. Come lo que realmente disfrutas. Tu cuerpo y tu estómago te lo agradecerán al día siguiente.

6. No llegues con hambre a la cena

Uno de los errores más comunes es no comer bien para “guardar hambre” para la cena, pero si pasas muchas horas sin comer, llegarás con tanta ansiedad que será casi imposible controlar las porciones y a lo mejor terminarás comiendo mucho más.

Come algo ligero durante el día. Llegar con el estómago tranquilo te ayudará a disfrutar la comida sin exagerar.

7. Duerme bien y mantente activo di sí al ejercicio

Aunque sea época de descanso, dormir poco o trasnochar altera las hormonas del apetito (grelina y leptina), lo que puede hacerte sentir más hambre y antojos al día siguiente y te puede hacer comer más.

Procura dormir bien y mantenerte en movimiento, ya sea caminando después de comer o bailando en las fiestas. Sé que puede ser difícil mantenerse activo cuando cambian las rutinas por las vacaciones, pero aunque sean pequeños esfuerzos, te ayudarán a quemar lo que comes y a sentirte con más energía durante toda la temporada.

8. Líberate de la culpa de comer

Si ya se te salió de control y comiste de más, no te preocupes. No se trata de contar calorías ni de castigarte. La temporada navideña también es para disfrutar y pasarla bien, y siempre habrá tiempo de retomar tus hábitos y cuidar tu peso.

Si hay un postre que te encanta o una bebida que esperas todo el año, date el gusto y disfrútala sin culpa. La clave está en la moderación: un poco de todo es suficiente para vivir la temporada plenamente, sin remordimientos, y más que nada, cuidándote a ti mismo y evitar la pesadez o la mala digestión por el exceso de comida.

