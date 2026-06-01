¡La SEP da importante anuncio por inauguración del Mundial 2026! ¿Tus hijos van a la escuela el 11 de junio?

La emoción por el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará también a las aulas de la Ciudad de México. A solo 10 días del la inauguración de la justa mundialista, el Gobierno de la Ciudad de México hizo un importante anuncio que afectará a estudiantes de la SEP. ¿Habrá clases normales?

¿Clara Brugada confirma puente de la SEP por Mundial 2026? / Redes sociales

¿Habrá clases normales en las escuelas el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el próximo 11 de junio no habrá clases en escuelas públicas de nivel básico, secundaria y medio superior de la capital debido a la ceremonia inaugural del torneo, que tendrá como escenario el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con la mandataria, la decisión fue comunicada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien autorizó la suspensión de actividades escolares únicamente para el día de la inauguración:

No habrá clases de educación pública primaria, secundaria y media superior. Esto es importante, estamos hablando del día de la inauguración nada más. Clara Brugada

La medida permitirá que miles de estudiantes y familias puedan disfrutar del encuentro entre México y Sudáfrica, partido con el que comenzará oficialmente la justa mundialista y que además revive el enfrentamiento que ambas selecciones protagonizaron en el Mundial de Sudáfrica 2010.

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