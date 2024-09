Pepillo se retracta y confirma que sí recibirá a Ricardo Peralta en ‘Con permiso': “No le voy a sacatear”

El domingo 8 de septiembre, Ricardo Peralta fue el séptimo eliminado de ‘La casa de los famosos México’. Luego de que Sian se salvara, Ricardo, único integrante del cuarto Tierra en la placa de nominación, fue eliminado por la votación del público.

Su paso por el reality show estuvo marcado por la controversia, ganándose numerosos detractores en el camino. Peralta perdió una gran cantidad de seguidores en redes sociales, posiblemente podría perder a su agencia de representación y fue severamente criticado por sus comentarios y comportamiento durante el programa.

Juan José Origel, conocido como ‘Pepillo’, fue uno de los principales críticos de Peralta. Hace unas semanas, el conductor de farándula manifestó su desaprobación respecto a la actitud, vestuario y estrategia de Ricardo a lo largo de su participación en el reality. Pepillo incluso advirtió que no deseaba que Ricardo estuviera en el programa que conduce, hablamos de ‘Con permiso’.

Pepillo advirtió que no estaría en ‘Con permiso’ si asiste Ricardo Peralta

“Donde venga Ricardo yo me voy porque no lo quiero aquí. Pues ese día no vengo”, declaró Pepillo hace un mes.

Con la eliminación de Peralta, Pepillo celebró su salida del reality: “Bendito sea Dios, se fue. No sé qué voy a hacer en el programa, ojalá y no vaya”, escribió en Instagram.

Pepillo revela que sí recibirá a Ricardo Peralta

Ayer, Pepillo compartió un video en el que anunció que su posible reencuentro con Ricardo Peralta sería el próximo jueves 12 de septiembre. Sin embargo, no está seguro de si el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ asistirá a ‘Con permiso’, ya que algunos eliminados han declinado la invitación.

El conductor de Unicable aseguró que, en caso de encontrarse con Peralta, lo tratará de manera profesional: “Estaba yo pensando, ¿irá Ricardo Peralta? Ya saben que yo había dicho que si él iba no estaría, pero pensaba que como me voy de vacaciones a Madrid, no me iba a tocar verlo, total que no sé si vaya a ir”.

Ricardo Peralta / IG: @topecillo

“‘Toda la gente me pregunta, ¿qué vas a hacer? Yo cumplo con un trabajo, si él va de visita no le voy a sacar cara. Lo atenderé como a cualquier visitante, no lo voy a tratar mal. Así que no sé, que si lo he dicho sí admitiré lo que dije, que si su ropa, que si la boca, pues sí, lo dije, pero no lo pienso tratar mal si es un invitado del programa”.

“Así que no le voy a sacar cara, ni tengo miedo, he hablado de todos, pero me he enfocado en el vestuario de la gente, no me he metido en sus vidas”, concluyó.