¿Cuál es la clave para ganar músculo y fuerza? La importancia de realizar las repeticiones correctamente

En muchas ocasiones no disponemos de un gimnasio a nuestro alcance, o hay días en los que nuestra agenda no nos permite asistir. Esta rutina es ideal para aquellas ocasiones en las que el gimnasio no es una opción viable.

La correcta ejecución de todas las repeticiones cobra una importancia fundamental, ya que de nada sirve realizar un gran número de repeticiones si estas se llevan a cabo de manera incorrecta. En caso de hacerlo así, los beneficios musculares serán limitados.

Es esencial que la primera y la última repetición guarden similitud en su forma. Si en algún momento se comienza a perder la postura adecuada, es preferible tomarse un descanso.

Además, es crucial percibir la conexión con los músculos que se trabajan. Cada repetición debe ser un ejercicio de concentración entre la mente y el cuerpo. Con un compromiso pleno en cada movimiento, esforzándonos al máximo.

Si realmente te desafías a ti mismo durante la rutina, conseguiremos desarrollar una transformación física sorprendente, sin siquiera haber levantado un solo kilo.

Con esta rutina trabajarás las tres partes del músculo de los glúteos. Ayudará a que estén redondos y firmes.

1.-Levantamientos en pose de paloma

Paso a paso

1. Flexiona una pierna y colócala delante del cuerpo,

estirando la otra hacia atrás, de forma que el empeine quede apoyado sobre el piso.

2. Inclina tu torso hacia delante, colocando tus antebrazos en el piso y haz ligeras elevaciones con la pierna de atrás, sin cambiar la postura.

2.- Aducción 3 puntos

Paso a paso

1. Inclina tu torso hacia delante y sostente de algo estable.

2. Coloca una banda arriba de las rodillas y da un paso lateral, después paralelo y acabas dando uno hacia atrás

3.- Patada lateral

Paso a paso

1. Coloca una banda en tu tobillo y sostente de algún lugar estable, con tu torso viendo lateralmente.

2. Coloca las puntas de los pies viendo hacia delante y eleva la pierna hacia atrás.

4.- Marcha en puente

Paso a paso

1. Colócate en el piso boca arriba y flexiona las rodillas elevando una pierna hacia tu pecho.

2. Empuja con el pie que está apoyando en el piso para poder elevar tu cadera.

