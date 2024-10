¿Cómo se hace el ejercicio de la plancha correctamente?

Claire Harp, hermana de Marie Claire Harp, nos muestra cuál es la manera correcta de realizar el ejercicio de la plancha para tonificar el abdomen y cuáles son los prerrequisitos. En primer lugar, es esencial reconstruir, de adentro hacia afuera, la fuerza de tu core. El core se refiere a los músculos abdominales, lumbares, la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna.

Por ejemplo, cuando pasas por un trabajo esencial de rehabilitación, es momento de incrementar gradualmente la demanda de tu core.

A medida que avanzas en estos movimientos, estate atento a las señales de algún movimiento que pueda ser muy estresante para tu core.

¿Cómo hacer la plancha abdominal perfecta? Primero, cuida NO hacer esto:

Forma de cono en la parte media de tu abdomen .

. Abultamiento en abdomen bajo.

en abdomen bajo. Pérdida de la postura correcta . (Checa las fotos adelante.)

. (Checa las fotos adelante.) Sentir presión en tu piso pélvico.

Ahora sí, estás listo para ponerte fit.

Incorpora estos ejercicios de planchas y fortalece el abdomen y el core

Paso 1: Plancha en 4

Paso 2: Plancha de rodillas

Paso 3: Plancha completa

¿Quién es Claire Harp?

Es artista plástica . Se especializó en dibujo, pintura y escultura.

. Se especializó en dibujo, pintura y escultura. Estudió danza, actuación, modelaje y canto.

Trabajó en algunas obras de teatro en Venezuela.

A los 21 expuso su obra ‘Marilyn Monroe’ en la casa de subastas Odalys en Venezuela, convirtiéndose en la artista más joven de la casa.

Llegó a México en 2017 y años más tarde fundó la Claire Harp Gallery.

Es hermana de la conductora Marie Claire Harp.

¿Qué es el “core”?

“Core” es una palabra en inglés cuyo significado es “centro” o “núcleo”. Se refiere a los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna.

Por lo tanto, el core no son solo los abdominales ni solamente un músculo estético para lucir en la playa. Es el centro de apoyo de todas las fuerzas que ejercemos con las extremidades, y también el responsable de que mantengamos el equilibrio y la postura cuando realizamos cualquier acción (en especial si eres deportista o haces actividad física diaria).

Por desgracia, continúa la creencia de que solo haciendo ejercicios de abdominales será suficiente para disminuir la ''barriga’’. Si hacemos un millón de abdominales, pero no seguimos una dieta adecuada, tendremos un abdomen fuerte, pero no estará marcado visiblemente. Y si nuestra dieta es muy buena pero no dedicamos el tiempo suficiente al entrenamiento de abdomen y core (o no realizamos los ejercicios adecuados), no tendremos una buena base muscular que marcar.

