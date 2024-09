Teñir el pelo de tu mascota: ¿moda o crueldad?

Las redes sociales imponen moda todos los días. Para nuestras mascotas podemos encontrar una variedad de artículos como perfumes, champú, prendas de vestir, juguetes y diversiones. La nueva tendencia es teñir de colores el pelo de nuestro ‘amigo’. Te decimos por qué no es tan bueno como crees.

Para muchos, teñir el cabello de su peludo puede resultar gracioso. Sin embargo, es muy probable que esto se haga con productos de uso humano, los cuales pueden causarle irritación severa, alopecia, quemaduras, alergias e intoxicación.

Si llegara a lamer, el tinte podría tener problemas hepáticos, digestivos y renales que podrían ocasionarle la muerte. Recuerda que el pelaje de tu perro es parte importante de su salud. Uno de los principales problemas del tinte es que modifica su olor natural.

Eso es algo que nosotros no podemos percibir, pero para tu mascota puede ser incómodo. Ese olor que desprende lo puede llevar a autolesionarse tratando de eliminar el tinte de su cuerpo.

Pixabay

Checa: LCDLFMX: ¿La carrera de Sian Chiong y Agustín Fernández está arruinada? ¿Estarán en Televisa?

El daño que le hace el tinte a tu mascota

El tinte puede obstruir su capacidad para comunicarse con otros de su especie, ya que los perros se reconocen y saludan olfateándose unos a otros. El olor artificial que desprende tu mascota debido al tinte puede hacer que otros perros lo agredan.

La organización Personas por el trato ético de los animales (PETA) explica en su portal que no se debe pintar a los perros ni a los gatos, ya que no son objetos ni juguetes, sino seres vivos que merecen cuidado y respeto:

“Ningún animal tiene el deseo natural de ser teñido, perforado, tatuado, mutilado o modificado en ninguna otra manera para apelar a la caprichosa estética del humano. Aunque una limpieza rutinaria es necesaria e importante para muchas especies de animales de compañía, los procedimientos antinaturales de belleza no benefician la salud personal y el bienestar de los animales. No hay necesidad de llevar estos procedimientos a cabo. Implican demasiados riesgos. Forzar a un perro a soportar este tipo de sufrimiento no vale la pena. Es maltrato”.

Pixabay

Productos aprobados

Si después de lo anterior deseas teñir el pelo de tu mascota, lo ideal es utilizar tinturas o productos exclusivos para ellos. Son productos orgánicos de cosmética animal. La tinta se quita después de dos baños.

No son tóxicos y el perro debe ser tintado en un centro especializado. Hacerlo en casa es irresponsable. Antes de teñir el pelo de tu perro, se le deben realizar pruebas de alergia y, sobre todo, tener precaución para mantener el tinte lejos de ojos y boca. Debe ser supervisado por profesionales y un veterinario. Después de seguir lo anterior, quizá podrías intentarlo una vez, pero no pensar egoístamente en beneficio y satisfacción tuya, sino en la salud y bienestar de tu mascota.

Pixabay

Te recomendamos: Mauricio Garza tiene nuevo novio y ¡hasta le propusieron matrimonio! ¿Habrá dado el sí?

El proceso genera estrés en tu mascota

Durante el proceso de teñir el pelo, tu mascota puede experimentar estrés innecesario, a diferencia del corte de pelo o uñas por higiene.

A muchos perros no les es grata el agua, mucho menos el uso de secadora, el ruido o la gente extraña les resultan agobiantes. El proceso de teñido, lavado y secado puede durar varias horas y no es fácil que tu lomito entienda lo que sucede y puede caer en ansiedad.

Para tu mascota lo anterior puede resultar una experiencia traumática y negativa. Algunos lo manifiestan con miedo, lo que acelera su ritmo cardiaco con respiración agitada que puede ocasionar problemas de salud.

Pixabay

Tip para realizar un tinte natural

Puedes utilizar zanahoria, betabel o espinaca frescas, hervidas o deshidratadas. Al frotarlas en su pelo, obtendrás un color único y, a la primera lavada, se caerá sin producir daño alguno.

Coloca el tinte solo en partes como orejas, cola y muy poco en el lomo.

Evita el contacto con los ojos, la nariz y la boca.

Si observas una reacción adversa o tu perro no se siente cómodo, lava de inmediato, retira lo aplicado y llévalo al veterinario.

Para más consejos y notas de tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te lo pierdas!

Mira: Horóscopo semanal del 17 al 23 de septiembre, ¡todos los signos!