Aitana en concierto en CDMX este 24 de noviembre: Boletos y todo lo que tienes que saber

Aitana, la cantante española más exitosa de su generación, regresará a México con su gira Alpha tour el próximo 24 de noviembre en el Auditorio Nacional.

El concierto será la oportunidad perfecta para que los fans mexicanos de Aitana escuchen en vivo sus éxitos más recientes, como Formentera, En el coche y AQYNE junto a Danna Paola. Además, también interpretará sus canciones más populares, como Teléfono, Vas a quedarte, Si no vas a volver y Mon amour.

Los boletos para el concierto de Aitana en el Auditorio Nacional ya están a la venta a través de Ticketmaster. Los precios van desde los $590 hasta los $2,400 pesos.

Aitana se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional en México / Instagram

Si eres fan de Aitana, no te pierdas la oportunidad de verla en vivo en el Auditorio Nacional el próximo 24 de noviembre a las 20:30 horas. ¡Será una noche inolvidable!

Lista de precios para el concierto de Aitana en el Auditorio Nacional

Preferente A: $2,400

Preferente B: $2,100

Preferente C: $1,890

Preferente D: $1,690

Luneta A: $1,490

Luneta B: $1,290

Luneta C: $990

Balcуn A: $1,590

Balcуn B: $1,290

Balcуn C: $1,090

Primer piso A: $990

Primer piso B: $790

Primer piso C: $690

Primer piso D: $590